台北幼兒園長之子性侵案滾雪球／再爆偷拍20女童600部性影像

台北市信義區某私立幼兒園長的兒子涉嫌猥褻、指侵六名女童，去年被依加重強制性交等罪起訴；檢警持續溯源追查發現，他還涉嫌在幼兒園偷拍廿多名女童性器官，並在他的電腦裡查扣六百多部性影像。（示意圖，資料照）

2024/07/11 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園長的兒子（化名小毛）涉嫌猥褻、指侵六名女童，去年被依加重強制性交等罪起訴，全案法院審理中。檢警持續溯源追查發現，小毛還涉嫌在幼兒園偷拍廿多名女童性器官，檢察官日前執行搜索，在小毛電腦查扣六百多部性影像，依涉犯兒少性剝削等罪持續偵辦中。

30歲狼 幼教科系畢業

據了解，小毛年近三十歲，幼教相關科系畢業，二○二一年開始到母親經營的幼兒園工作。二○二二年暑假曾有女童不願到幼兒園上學，家屬再三詢問後，女童明確說出，某日幼兒園午休時，小毛把手伸進棉被撫摸她的屁股，家長憤而提告，但因沒有監視器畫面、女童也沒驗出傷勢，且小毛否認犯行，最終因罪證不足不起訴。

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未料，去年七月又爆出有女童在睡前突拉開褲子，告訴媽媽被小毛撫摸下體，甚至把手伸進褲子裡指侵，媽媽嚇壞漏夜到警局報警，並帶女兒到醫院驗傷。

檢警追查發現，小毛至少對六名女童下手，手法均是利用抱女童坐在大腿的機會，藉機用手指按壓女童陰部，甚至大膽拉開女童褲子指侵，去年八月依加重強制性交等罪將他起訴。

狎6女童起訴 又追出新案

後來承辦此案檢察官因個人因素留停，全案由另名檢察官偵辦，檢警發現小毛還涉嫌多次在幼兒園偷拍女童私密處，日前再發動搜索，在小毛電腦、硬碟查扣六百多部性影像，被害女童多達廿多名。檢察官為釐清案情，提訊在押的小毛，當庭勘驗六百多部性影像，目前朝違反兒少性剝削等罪偵辦中。

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