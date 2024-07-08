辱同學延畢的垃圾 清大生判無罪

辱同學延畢的垃圾，清大生獲判無罪。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/08 05:30

法院︰爭吵短暫言語攻擊 不構成公然侮辱罪

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學廖姓學生在校內機車停車場辱罵同學「你就是這麼爛的廢物」、「真的沒用，延畢的垃圾」等語，遭新竹檢方依公然侮辱罪嫌起訴，新竹地院審理認為這是衝突當場短暫言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，難認故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱，諭知廖男無罪。

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檢方依公然侮辱罪嫌起訴

檢方起訴指控，廖男與陳男均為清華大學學生，雙方因細故發生口角爭執，前年十月廿一日上午在工程一館後方機車停車場，廖男對陳男辱罵：「你怎麼這麼廢，跟個垃圾一樣」、「真是可悲，延畢的垃圾」、「你就認清事實好不好，你就是這麼爛的廢物」、「真的沒用，延畢的垃圾」等語，檢方依公然侮辱罪嫌起訴廖男。

廖男矢口否認犯行，辯稱先前跟陳男就有過紛爭，本案案發當天，他是因為私事碎念，陳男以為在罵他，二人就爭吵，後來他情緒上來才會講這些話。

法官調查，二人當天確實爭執不休，彼此間均有口出惡言而互罵情形，如陳男稱：像是你一樣做專題被別人「靠杯」自己都不檢討；所以你不會尊重別人，沒有公德心，也不會合作；比國小生還不會合作，比一個國小生還沒有公德心，你這個遠不如國小生的人！

因此廖男於爭吵中脫口而出惡言，雖粗俗不得體，然僅為衝突當場短暫言語攻擊，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，根據憲法法庭判決意旨，難認係故意貶損他人社會名譽或人格，不構成公然侮辱罪。

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