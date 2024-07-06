痛毆、發燒未送醫 寄養家庭害死2歲童

士林地檢署。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕蔡姓女子向世界展望會申請擔任羅姓二歲女童及其姊姊的寄養家庭，竟因教導女童學習上廁所不順利，以橡皮刮刀多次毆打女童頭、腹部成傷，女童因此食慾不振、發燒到38度，蔡女也未帶她就醫，直到她陷入昏迷才送醫急救，但回天乏術傷重致不治；士林地檢署昨依「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」起訴蔡女。

傷害致死起訴 蔡女恐判10年以上

士檢起訴指出，蔡女和王姓丈夫於二○二一年三月向台灣世界展望會申請，經由新北市政府社會局轉介，於同年十月廿八日起擔任兩歲羅姓女童及其胞姊的寄養家庭，由蔡女擔任主要照顧者。

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蔡女二○二二年四月起教導羅姓女童上廁所，但不順利，蔡女明知羅童僅兩歲，身心尚未發育完成，竟動輒以橡皮刮刀多次毆打女童頭、腹、腿部成傷，造成大面積的瘀青。

女童因受驚嚇，同年五月開始長期食慾不振、精神不佳，蔡女均未重視，連女童發燒到卅八度，也未帶她去就醫，直到女童某日陷入昏迷，蔡女發現苗頭不對，才將她緊急送醫。

不過，女童因長期遭處罰毆打、頭皮出血，導致腦水腫、橫紋肌溶解症，終因急性腎衰竭致死。醫院通報受虐案件，全案才曝光。檢察官昨偵結認定，蔡女與女童具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係，將蔡女依「成年人故意對兒童犯傷害致死」罪嫌起訴。

傷害致死罪法定刑度是七年以上有期徒刑，蔡女傷害致死的對象是兩歲女童，依法可加重其刑至二分之一，蔡女將面臨十年以上重刑。

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