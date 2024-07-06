維護綠能發展 中央跨平台打擊不法

經濟部能源署表示，已與法務部成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，如任何人掌握不法事證，歡迎提供以轉送檢調查辦。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣推動能源轉型，地方卻頻頻爆發廠商行賄等醜聞，綠能屢遭污名化。經濟部能源署表示，案場的設置一定需要地方支持，中央才會核發籌設許可，難有調整空間，業者若遇到不當干擾，可向「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」反映，能源署會定期與檢察官聯繫，協助辦案。

由於業者設置案場，須先獲地方政府同意放行，中央主管機關才會發放籌設許可，「縣市主管機關同意函」已成為地方政府向業者獅子大開口的關鍵，綠能廠商更常淪為提款機。

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能源署坦言，地方同意函是綠能案場是否獲得地方支持的關鍵，否則中央無從判斷在地是否支持，調整此做法的可能性低。

能源署表示，打擊貪瀆不法仍須由檢警機關調查，高檢署已於二○二一年成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」，由各地方檢察署、警調機關、經濟部、台電等公部門合作打擊犯罪。

能源署指出，平台成立以來，定期與檢察官聯繫，更新國家最新政策、案場的申請程序等，藉此更新法令、協助辦案。

能源署強調，因該署人力有限，難以主動下鄉訪視，業者若遇到障礙，有多條管道可申訴，反映的問題若屬行政審查事宜，將循現行「聯審機制」協助解決；若涉及刑事不法，也可與檢察機關交流資訊，適時移請偵辦。

能源署說，綠能在地方發展，帶動在地就業等經濟效益，地方政府還有電協金、印花稅等收入，開發商也會敦親睦鄰，盼地方能協助推動，不要讓綠能再被污名化。

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