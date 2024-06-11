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虛構前手提高房價 詐450萬 房仲3人判刑

虛構前手提高房價，溢收仲介服務費分贓，詐450萬，房仲3人判刑，犯罪所得沒收。圖為示意圖。（資料照）

虛構前手提高房價，溢收仲介服務費分贓，詐450萬，房仲3人判刑，犯罪所得沒收。圖為示意圖。（資料照）

2024/06/11 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北市統誠開發負責人張佳濬與旗下兩名房仲共謀，透過虛構前手存在方式提高房價，並溢收仲介服務費分贓，使兩名女客戶共受騙四五○萬元，新竹地院依三人共同詐欺罪判處五年八月不等重刑，犯罪所得沒收。

法官調查，張佳濬為竹縣統誠開發建設負責人，張礎元、鍾富航為統誠房仲，三人為圖自己不法利益溢收仲介費用，向買方誆稱物件有前手存在，若欲購買，需支付前手讓渡金或地主保留款，而共謀詐欺取財。

兩女客戶因故解約 始知受騙

張、鍾與秦女接洽苗栗建商推出的三間預售屋，誆稱均有前手，若仍要購買，須支付每戶一百萬元讓渡金，致秦女被騙三六○萬元（含每戶一百萬元讓渡金及定金廿萬元）。事後秦女因故解約，才知所買三戶均無前手存在。

此外鍾富航與林女接洽銷售預售屋建案時，詐稱該戶為地主保留戶，若要購買需先支付地主張佳濬保留戶款一五○萬元，事後林女因故解約，始知受騙。

法官審酌三人不僅破壞房屋交易安全與秩序，更使二女共受四五○萬元損失，且張、鍾否認犯罪，拒絕與被害人和解，犯後態度甚劣，並耗費許多司法資源調查本案，將張佳濬犯依詐欺取財罪判刑五年八月、犯罪所得一百五十萬元沒收。鍾富航五年二月，犯罪所得七十五萬元沒收。張礎元判刑二年、緩刑五年，需提供二四○小時義務勞務。

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