囂張3移工 占梨山國有地種大麻

警方在梨山國有地查獲送男等人種植的大麻。 （民眾提供）

2024/06/07 05:30

警假扮農夫上山破獲逮人 3男女收押

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平警分局員警昨天宣布假扮農夫，上山破獲送男、平女及甘男等三名泰國失聯移工，占用梨山國有地種植大麻案！共起出五十株大麻活株及二組安非他命吸食器等，另查獲三名失聯的菲律賓移工，送男等三人依毒品危害防制條例及竊占罪移送，台中地院裁定羈押。

起出50株大麻及安毒吸食器

和平警分局在今年三月執行「安居專案」時，查獲失聯宋姓泰籍移工等三人在梨山工寮後方栽種二株大麻，三人供稱大麻植栽來自送男等人，警方隨即報請台中檢方指揮偵辦。

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由於送男等人栽種大麻的地點偏僻，監控不易，和平警分局與台中市警察局刑事警察大隊組成專案小組，假扮幫農等深入山區調查，經跟監二個多月，確認涉案人員及大麻種植地點，才報請檢察官聲請搜索票，五月二日兵分多路到梨山多處工寮搜查，逮捕涉案的失聯泰籍移工送男（卅三歲）、平女（四十二歲）、甘男（四十二歲）等三人；並意外查獲另三名菲律賓籍失移工，送移民署收容。

警方調查，送男與平女在泰國認識，十年前一起來台工作，失聯後即在梨山地區打零工植種蔬果，閒暇邀請甘男一起栽種大麻牟利，以換取安非他命共同施用，因三人占用國有地種植大麻，全案依毒品危害防制條例及竊占罪移送，並由檢察官向台中地方法院聲請聲押獲准。

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