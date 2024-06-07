9成8毒品侵台 新興毒源來自中國

檢察官趙燕利指出，近年卡西酮類及大麻毒品查獲量增多，且入侵年輕族群，右圖為卡西酮類毒咖啡包及毒品常見外觀。（記者陳彩玲攝）

2024/06/07 05:30

高檢署示警 統合6大系統強力緝毒

〔記者陳彩玲／台北報導〕高等檢察署昨發布國內毒品情勢分析報告，示警卡西酮類及大麻毒品有濫用情形；刑事局進一步指出，第四級毒品先驅原料也有大幅增加趨勢，三年來從四千五百多公斤增加到七千一百多公斤，主要從中國走私來台，再由販毒集團加工、銷售。由於國內九成八的毒品來自境外走私，為避免毒品危害擴大，高檢署統合六大緝毒系統強力查緝。

近年卡西酮類及大麻毒品 查獲量增多

高檢署檢察官趙燕利指出，近年卡西酮類及大麻毒品查獲量增多，且入侵年輕族群，根據食藥署濫用藥物檢驗通報系統顯示，卡西酮類毒品在新興毒品檢出種類名列前茅，其中「喵喵」毒品咖啡包於二○一九年位居第一；同樣含卡西酮的「彩虹菸」，因製作簡單、成本低廉，酷炫包裝等特性，吸引許多年輕族群施用。另國內對大麻需求也不斷增加，研判可能是受部分國家法令政策鬆綁、合法化言論鼓吹等因素造成。

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喵喵毒品咖啡包、彩虹菸等危害年輕族群

刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝表示，近期查緝卡西酮類毒品概況，經分析製毒原料主要來自境外，其中第四級毒品先驅原料不斷增長，三年間查獲量從四千五百多公斤增加到七千一百多公斤，主要從中國走私進國內，再由販毒集團加工、製造、分裝，透過網路、營業場所銷售。

此外，針對近期被摻入電子煙油中的藥品「依托咪酯」，趙燕利說，濫用會有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，並提醒此藥品今年五月已被衛福部增列為第四級管制藥品，目前雖未被列管為毒品，但未經准許輸入或製造，仍觸犯《藥事法》，亦有刑責，切勿心存僥倖。

為避免毒品危害擴大，高檢署統合六大緝毒系統，持續蒐集製造、運輸、販賣毒品情資、執行安居緝毒專案，規劃主題式查緝重點；同時佈建社區、校園反毒通報網絡，掌握藏匿於社區、校園的販毒案件及施用黑數；盤點特定營業場所，提高巡查密度；查緝跨境走私案件、毒品工廠或分裝場所；加強可疑旅客檢查；強化數據分析、發掘毒品黑數等。

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