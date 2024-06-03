疑因家長會選舉結怨 台南補習班老闆遭毆 雙煞落網

一胖一瘦雙煞在台南市安南區一家補習班內痛毆趙姓老闆，逞凶過程被監視器拍下。 （民眾提供）

2024/06/03 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區一家補習班日前遭一胖一瘦的兩名歹徒闖入，朝著坐在補習班櫃檯內的趙姓老闆噴辣椒水，接著徒手

朝頭部與身體猛K成傷，警方循線於六月一日逮到雙煞、依法送辦。

闖櫃台噴辣椒水逞凶30秒落跑

據了解，胖、瘦雙煞到案後，胖男供稱是先前曾幫朋友到該補習班詢問朋友孩子欲補習的事宜，趙老闆回話態度很差、讓人覺得囂張，因氣不過，才於五月二十九日下午夥同另嫌到補習班「教訓」一下對方。

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警追查有無藏鏡人教唆等內情

不過，身兼台南某家長會理事長的趙老闆並不認識兩嫌，沒跟胖男接觸過，自己懷疑如跟別人有恩怨，可能與家長會的選舉有關。對此，警方駁斥雙煞的供詞、質疑兩嫌犯並未吐實，會再深入追查兩嫌逞凶動機及幕後有無藏鏡人教唆等內情。

警方調閱補習班監視器影像，發現兩嫌一起走進補習班，明顯是針對坐在櫃檯內的趙老闆下手，站在櫃檯外的胖煞先舉手對老闆噴辣椒水，接著爬上櫃檯，與從店後方繞進櫃檯的瘦煞一起徒手朝老闆的頭部、身體部位猛K，隨即逃離補習班，逞凶過程約三十秒。當時一位在店內目擊歹徒下暴手的女家長嚇得逃出補習班。

南市三分局警方獲報後組成專案小組、報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組調閱監視器發現犯嫌不停變換使用的交通工具，過濾幾星期時間的監視器比對分析，鎖定宋姓男子（三十五歲、身形較胖）及許姓男子（二十八歲、身形較瘦）涉有重嫌，循線在六月一日下午將兩嫌犯拘提到案，訊問後依刑法恐嚇及傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

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