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二手菸之戰／鄰居反目 夫妻下跪100秒難止訟…

資料照

資料照

2024/06/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓退休男子，不只是控告吸菸的謝男「禁止繼續毒害（侵害）」訴訟，還多次控告謝男與妻子公然侮辱罪，以及民事損害賠償訴訟，謝妻開庭時忍不住向法官抱怨，雙方原本相處頗佳，反目之後，夫妻因陳男屢次興訟而痛苦不堪，她甚至曾下跪懇求陳男撤告，陳男無動於衷，他們夫妻才會忍不住用不雅之詞回擊陳男，又挨告妨害名譽，陷入訟累纏身的循環之苦。

陳男在二手菸危害健康的「禁止繼續毒害（侵害）」訴訟，聲明謝男應搬家，且禁止逗留居住在陳男住處一百公尺範圍內，被法官駁回而敗訴；但他控告謝男夫妻公然侮辱的刑事與民事訴訟，幾乎是大獲全勝，台中地院判決，謝男夫妻多次辱罵陳男，法院都因陳男提供的證據明確，刑事和民事都判陳男勝訴。

謝妻曾於開庭時向法官抱怨說，夫妻遷居大甲區的前四年，與陳男相處頗融洽，她還常與陳男聊天，陳男在這四年間從未抱怨謝男抽菸，她難以理解陳男興訟之因。

另外，今年初開庭時，謝妻再度向法官訴苦，陳男一再對夫妻興訟，二○二二年提告十四件，二○二三年告三件，讓夫妻疲於奔命，徒然耗費精神財力，苦不堪言。

兩年告17件

判決書顯示，謝男夫妻於二手菸衝突後，多次辱罵陳男而挨告，其中，最激烈的謾罵發生於二○二一年十月十四日下午，夫婦於租屋處門口與陳男狹路相逢，謝男先辱罵三字經，謝妻走到陳男住處門前，向陳男下跪祭拜長達卅二秒，起身後又辱罵「瘋子啦」等語，再持香朝陳男跪拜長達六十八秒，謝男再從妻子手中接過香，手持牌位朝陳男跪拜，謝妻則詛咒「快去往生、往生啊」。

陳男門口裝設的監視器將過程全都錄，據以提告，刑事部分台中地院依公然侮辱罪，判夫妻各罰金九千元，民事上則判決謝姓夫妻應各賠償二萬五千元，合計五萬元。

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