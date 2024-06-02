警3路包抄詐團水房 2車手各拎百萬現金遭活逮

黃嫌拎著裝有現金百萬元（大圖）的紙袋被捕，他情急之下稱錢是「母親節紅包」。 （記者鄭景議翻攝）

2024/06/02 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕以黃姓男子為首的詐騙集團，今年初起在網路投放廣告，佯稱有投資股票獲利管道，來詐騙民眾，並招募未成年人當提款車手，新北市永和警分局獲報，近日執行三波查緝行動，直搗其水房逮捕黃等八名詐團成員，其中包括兩名未成年車手，搜索時黃男正拎著裝著上百萬元現金的紙袋要出門，黃男辯稱是「母親節紅包」，另一名車手此時也拿著一百多萬元疑似贓款返回據點，被依現行犯逮捕。

拗母親節紅包

警方調查，該詐騙集團年初於Youtube影音平台投放假投資廣告，被害人點擊廣告後，即會被邀請加入不明的LINE投資群組，詐團偽稱是「勝凱國際投資」投顧公司，透過各種花言巧語慫恿被害人投資股票。

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黃嫌還會以賺快錢為由，利誘少年加入詐團當車手，允諾車手每成功提領一次贓款，即可抽頭二％利潤，有兩名少年透過朋友介紹而前往面試，同意被招募為取款車手。

一名被害人分兩次面交，將現金三十萬元交給詐團成員，才發現上當。警方組成專案小組調查，五月十二日母親節時見時機成熟，兵分三路前往該詐團在板橋區某社區大樓租用的水房查緝。

警方在黃男出門時，上前表明身分拘提，其時黃男的手提紙袋裡裝有現金一百多萬元新台幣，他無法交代現金來源，情急之下辯稱是要給媽媽的母親節紅包；另名車手則提著現金一百餘萬元前來交付， 被當場以現行犯逮捕。

警方並在現場搜獲七十三公克第三級毒品Ｋ他命，連同二百餘萬元扣案贓款、作案手機等證據，將八人依組織犯罪、加重詐欺等罪移送新北地檢署與少年法庭偵辦。

詐團被查扣的兩百萬元現金。 （記者鄭景議翻攝）

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