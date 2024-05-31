先給4百萬股利嘗甜頭／三芝女地主遭詐10公斤黃金、現金共4300萬

新北市三芝黃姓女地主遭投資詐騙，總共投入十公斤黃金及一千六百萬現金共四千三百萬元。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/31 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕詐騙集團以投資最夯科技股還能做公益為幌子，今年三月間吸引新北市一名六十多歲黃姓女地主投入一千六百萬餘元現金，黃婦收到四百萬元股利甜頭後，竟將市價兩千七百餘萬元的十公斤金塊加碼投資，前後共投入四千三百萬元，但第二次要賣股變現時被一再拖延，黃婦察覺有異，報案驚覺遭詐，配合警方領出一千萬元，誘出兩名車手後，一舉將他們逮獲，將續追幕後詐團。

無法贖回 驚覺詐騙

黃婦四月中旬要求取回獲利，並詢問公益支出去向，但詐團指稱要加碼才能取回獲利，也交代不出公益作為，黃婦察覺有異，一問警方友人驚覺被詐，暗中配合警方約出詐團車手；警方埋伏監控之際，廿四歲車手鄭登源開車繞行黃婦社區外，確定無異狀後，才讓另一名廿三歲車手張浩永下車，警方等張嫌收款後一舉壓制，屋外的警力佯裝問路，將人在車上的鄭嫌拉出壓制在地，一併查獲四包毒咖啡包、偽造證件、sim卡等證物。

請繼續往下閱讀...

警布局 連逮兩車手

張、鄭兩人供稱，收款一次收取二％酬勞，取款後須上繳給綽號阿吉的上線，士林地檢署訊後，依涉犯詐欺、洗錢防制法及毒品等罪嫌，向法官聲請羈押禁見二人獲准。

員警假裝問路，將在車上監控的鄭姓車手拉出逮捕。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法