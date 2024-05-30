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查扣16噸 市價達8500萬 桃園破獲國內最大笑氣分裝場

桃園獲地下笑氣分裝場，現場一座卅五35公噸的ISO TANK灌式貨櫃槽，推估剩餘笑氣16公噸，可分裝超過1萬7千支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

桃園獲地下笑氣分裝場，現場一座卅五35公噸的ISO TANK灌式貨櫃槽，推估剩餘笑氣16公噸，可分裝超過1萬7千支鋼瓶。（桃市府環保局提供）

2024/05/30 05:30

警、環聯手 起出35噸灌式貨櫃槽

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警方與環保局昨在大園區中山南路一處鐵皮屋，查獲地下笑氣分裝場，現場一座卅五公噸的ISO TANK灌式貨櫃槽，推估剩餘笑氣十六公噸，可分裝超過一萬七千支鋼瓶，若以每支五千元計算，市值高達八千五百萬元，為國內破獲最大宗非法笑氣分裝場，數量之大，令人咋舌。

警、環人員進入分裝場調查時，只見廿八歲郭姓男子一人作業，除查獲ISO TANK，另有一五八支笑氣鋼瓶及分裝器設備，部分鋼瓶已灌裝氣體，郭男坦承為其所有，不願說明有無同夥、笑氣來源、如何販售等，似乎有意一肩扛下。

初判非法輸入 將追查來源及流向

環保局以儀器量測ISO TANK內笑氣濃度為一千PPM以上，推估剩餘笑氣可分裝逾一萬七千支鋼瓶，依「毒性及關注化學物質管理法」，處郭男新台幣卅萬元罰鍰；警、環初判這批笑氣為非法輸入，可能假冒其他氣體闖關，將追查來源及流向，並將ISO TANK、鋼瓶及分裝設備全數沒入後銷毀。

環境部化學物質管理署二○二○年公告笑氣為「關注化學物質」（指毒性化學物質以外的化學物質），是我國第一個列管關注化學物質，未申領相關核可文件，可沒入相關物品，並最高開罰卅萬元，濫用吸食笑氣則依社維法裁處三日以下拘留或罰款一萬八千元以下。

桃園市環保局化學物質管理科說，笑氣常被用於毒品替代，吸入恐導致缺氧、呼吸困難、癱瘓，有致死風險。

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