竹市大樓火警 兩勇消殉職

新竹市晴空匯的火警，其中2名殉職的消防員頭盔、消防衣，都因大樓燃燒的電纜產生焦油及戴奧辛遭燻黑。（新竹市消防局提供）

2024/05/28 05:30

地下室電纜線電力架起火

〔記者洪美秀、鍾麗華／綜合報導〕位於新竹市東區慈雲路、有「竹科第一排」之稱的晴空匯大樓，前晚近十一點因D1棟地下室的電纜線電力架起火，大量濃煙透過管道間四處竄升，造成居民受困；金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫深入火場協助住戶疏散，兩人在八樓疑因氧氣瓶耗盡及空間迷航，發出兩次「MAYDAY」緊急求救訊號，因面罩遭濃煙及電纜線燃燒產生的焦油燻黑，最後倒臥在二、三樓的樓梯間，被尋獲後送醫急救，兩名勇消仍不幸殉職。

疑氧氣瓶耗盡及空間迷航 兩度喊MAYDAY求救

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行政院長卓榮泰昨代表政府，向殉職消防人員及親友家屬致上最深的哀悼，他也指示相關單位儘速釐清憾事發生的原因和相關責任，消防署災調會工作小組即刻啟動調查工作。

新竹市消防局指出，樓高廿八層的晴空匯D1棟，三五一名住戶在昨天下午完成疏散，共有六十二人送醫，另有卅一戶、一一○人被安置到旅館。

內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章及市長高虹安等人到殯儀館慰問殉職消防員家屬，承諾從優撫恤與善後，並考慮將兩人入列忠靈祠；蕭煥章在簡易靈堂向兩名勇消上香致敬，對兩人說：「任務結束，解脫了！」

消防局火災調查人員進入火場調查，初判是地下室電纜線的電力架起火燃燒，電纜線焚燒的濃煙隨著管線管道四處竄升，導致整棟大樓佈滿濃煙；蕭煥章表示，已要求火災調查委員會詳實調查，包括氧氣瓶的使用、建築物排煙設備狀況是否正常，及大樓消防設備是否正常啟動等。

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