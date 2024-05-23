基隆逃犯 雙北趴趴走 新北落網

涉殺人未遂的男子簡郁紘，昨天在新北市新莊區雙鳳街某公寓落網。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/23 05:30

簡郁紘用假名應徵臨時工 人力派遣公司錄用

〔記者徐聖倫、王定傳／綜合報導〕涉殺人未遂的男子簡郁紘被法院判刑前監護，十九日從基隆市某醫院逃脫後，昨天晚七時許在新北市新莊區雙鳳街某公寓落網，結束了簡男為期四日的逃亡。警方初步偵訊，簡嫌以假名應徵工地臨時工，當他從新莊的員工宿舍走出來時，被緝捕到案。

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簡郁紘是去年一月在西門町隨機攻擊路人，被法院依殺人未遂罪判處三年徒刑，執行前施以監護五年，今年三月安排到基隆某醫院監護。十九日趁放封時逃逸。

據了解，簡嫌十九日在北市萬華活動，新北警局於廿二日下午三時許接獲通報，由市警局「鷹眼隊」展開監視器調閱，警方發現簡嫌在廿日抵達板橋區捷運新埔站後，轉乘公車到了樹林火車站步行晃了一圈，再轉乘來到了新莊地藏庵，簡嫌還在地藏庵大殿擲筊，經側面了解，擲出的都是笑杯。隨後簡男步行在新莊街頭，透過路邊公布欄，看到徵臨時工訊息，於是來到雙鳳街某人力派遣公司，以「簡信宏」假名應徵臨時工，該公司也未查，於是錄用，還幫他準備了公司一樓的員工宿舍。

警方經過六小時追蹤，確定簡男昨從工地下班後會回到員工宿舍，於是派遣近卅員警力前往埋伏，順利堵到出門倒垃圾的簡男，警方一見到人出現一擁而上，順利將雙手拿著垃圾的簡男壓制並上銬逮捕。

該人力派遣公司事後知道後也很驚訝，沒想到竟錄用了一個這麼危險的人物，也表示外表實在看不出來，他的談吐與舉止都沒有異樣，表現非常自然。

新北市刑大表示，簡男初步稱自己不想被關八年，且沒有精神病，所以逃離醫院，而簡男昨晚間送回基隆市刑警大隊偵辦。

法務部長鄭銘謙昨天表示，法務部將全力推動司法精神醫院，而在醫院完工前，將盤點、協助檢視收治受監護處分人機構的安全維護設備是否須再優化，並納入未來是否繼續擇定該機構作為執行處所的考量因素。法務部檢察司長郭永發表示，目前全台受監護處分人共二二四人，其中在機構中執行者共一八六人。

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