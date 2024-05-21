基隆殺人未遂犯脫逃 緊急通緝

簡郁紘脫逃，已發布通緝。（翻攝自刑事局網站） 監視器清楚拍下簡男逃逸時的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/21 05:30

放封時脫逃 穿白上衣黑長褲、長袖方格紋外套

〔記者吳昇儒、董冠怡／基隆報導〕男子簡郁紘去年一月在台北市萬華區犯下殺人未遂案件，襲擊一名女子擊頭、頸部，險造成對方喪命，台北地院法官審理後，判處簡男三年徒刑，執行前須施以監護五年，被安排至基隆某醫院監護，未料前日上午，簡男趁放封時逃逸，檢察官已核發拘票發布通緝，全力追緝中。

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據了解，基隆市警局前日下午二時許，接獲醫院報案指，院內三十九歲患者簡郁紘同日上午十時許，放封時翻出院外逃跑；檢警同步聯繫簡男母親，確認他並未返回到新北市家中。

警方透過監視器發現，簡男離開時著白色上衣、黑色長褲、外穿長袖方格紋襯衫，一路往基隆市區，呼籲民眾若發現，請趕緊通報。

台北地檢署前日依保安處分執行法第二十九條規定對簡男發布通緝，刑事局也發布重要緊急查緝專案，全力追緝簡男。

判決指出，簡男去年一月二十三日深夜，在台北市萬華區，手持酒瓶攻擊王姓女子的頭、頸部，被害人逃往路旁騎樓求救，幸路人發現保住一命，但王女全身多處受傷，頭、臉部及上肢有多處撕裂傷。

簡男向檢警承認拿酒瓶攻擊王女，就是想置她於死地，且攻擊頭頸部，主觀上存在殺害王女意圖，檢察官訊後依殺人未遂罪起訴。

法官審理時，簡男辯稱案發當天因工作不順利，拿酒瓶攻擊被害人，雖有印象但很模糊，直到聽見對方哭聲才停止，當時路邊有男聲大叫「你幹什麼」才驚醒過來。

法官調查，簡男犯案時受疾病影響，故減輕其刑，但考量他若未接受妥適治療，可能再犯及危害公共安全，判處他有期徒刑三年，執行前施以監護五年。

基隆市各校園暫停開放

基隆市教育處昨天也宣布，為了保護師生安全，即日起至五月廿二日，全市各校園暫停開放，將視實際情況調整，如有延長再通知，並請校方提醒師生提高警覺，上下學盡量結伴同行，勿在外逗留。

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