霸道總裁夫妻 凌虐失學女逼賣淫重判

被害人傷痕累累。（攝自臉書）

2024/05/18 05:30

現代黥刑！針頭沾辣椒醬 大腿刺「婊子、鬼

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱「霸道總裁」的男子黃川龍，與妻子楊佩蓉夥同旗下小弟、小妹共八人，暴力脅迫剛成年的一名失學女子簽卅萬元本票，再以此威逼陪酒與性交易，賺錢給他們享用，還用火燒烤針頭，沾辣椒醬在她大腿刺「婊子、鬼」凌虐取樂，宛如現代黥刑；黃男甚至教唆小弟輪流性侵害，自己在旁錄影，台中地方法院痛斥手段兇殘，犯行令人髮指，重判這對夫妻各十五年、十年六月徒刑。

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犯行令人髮指 夫妻各判15年、10年半徒刑

判決書指出，黃川龍、楊佩蓉夫妻經營「最潮傳播娛樂公司」與開發公司，從事傳播小姐經紀、建築粗工媒介，黃男於二○二二年底以介紹工作為餌，騙失學而安置在收容機構的女子，逃出收容機構投靠他們，卻於去年一月強逼一名女子簽卅萬元本票，再以償還債務為由，帶她到建築工地打工，又帶至酒店陪酒，歷時約一個月，每日約五千至六千元陪酒所得，被苛扣僅剩三百元，多數被黃男據為己有。

黃男等人還是認為該女賺太少，逼她到汽車旅館性交易，每次收費五千元不等，去年二月底，黃男夫妻認為該女未上繳客人給的一萬五千元小費，指示手下毆打她，楊女旗下兩名小妹，還用火烤針頭沾辣椒醬、米酒與鹽巴，在她大腿刺「婊子」、「鬼」，眾人並持BB槍掃射手腳、腳踩傷口等，該女多次遭毆打、提水桶下跪，還被輪流性侵害，每次抵債五千元，黃男則在旁持手機錄影。

台中市警方去年四月抓通緝犯時，意外在一處套房見傷痕累累的該被害女子哭泣，將她救出送醫，報請中檢檢察官張富鈞拘捕八人，其中一名小妹另案審理，一名少年由少年法庭審理，黃男於台中地院審理時坦承犯行，其妻楊女坦承部分犯行，否認脅迫逼女子打工賣淫賺錢。

法官不採信辯詞，依意圖營利，以強暴使女子與他人為性交罪等罪名，判處黃男夫妻各十一年六月、十年六月徒刑，羅姓小妹依同罪名判刑八年二月，黃男另依加重強制性交等罪名判刑九年，應執行十五年，參與性侵害的兩名小弟各判八年二月、七年三月，另一小弟依傷害罪判刑六月、另一小妹另外審理，可上訴。

法官痛斥男子黃川龍（右圖）與共犯手段兇殘，造成被害人傷痕累累，犯行令人髮指，重判他徒刑15年。（攝自臉書）

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