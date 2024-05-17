黑詐合一跨國犯罪 檢警新挑戰

黑道紛與詐團掛鉤，其中竹聯幫地虎堂堂主吳金虎（左）是統促黨總裁張安樂（中）的手下大將。（資料照）

2024/05/17 05:30

各大幫派都來分杯羹

〔記者邱俊福、吳昇儒／綜合報導〕警方接連破獲台灣大型黑幫與詐騙集團勾結案，包括中華統一促進黨「嬴政黨部」榮譽主任委員、竹聯幫地虎堂堂主，涉與柬埔寨詐團成員合作暴力討債，以及天道盟同心會分子將「假檢警」詐術輸出日本，還招募國人赴日擔任車手。相關案件除顯示「黑詐合一」的犯罪趨勢，甚至黑詐結合後，還擴大為跨國性的國際犯罪組織，比如竹聯幫吳金虎與中國詐團成員及柬國機房合作；天道盟陳紀任勾結的詐團，不排除與日本黑道合作，且有中國人在幕後操控等。

檢警升高力道打詐掃黑

警政署近年來的掃黑專案行動，破獲黑幫與詐團結合的案件至少有二成多，各大幫派幾乎都有，尤以竹聯幫最嚴重，顯示詐欺犯罪逐漸成為黑幫的重要經濟來源，而檢警等執法機關的打詐和掃黑行動，除升高打擊力道，也將「黑詐合一」列為維護治安與社會安定的重中之重。為強力打擊幫派組織，警政署要求每次的掃黑行動，不論是製造、販賣、運輸槍械、毒品及從事詐欺等幫派犯罪資產與利得，必實施擴大追查及扣押作為，斷絕犯罪資本。經分析，破獲的黑幫參與詐團，以協助擔任車手、洗錢的犯罪行為最為常見。

請繼續往下閱讀...

警方破獲過較知名的案件中，刑事局國際科破獲在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫份子李振豪，跟集團幫眾，先後販賣八十八名國人到柬埔寨，今年四月底，法院二審維持一審判決，仍判十八年徒刑。

另去年九月間，刑事局中部打擊犯罪中心更破獲一個由竹聯幫、四海幫和新竹風飛沙幫共組的詐騙集團，該集團以假檢警老梗行騙，再透過虛擬貨幣洗錢，警逮廿一人，洗錢金額更超過一點三億元。

今年二月底，警政署實施今年首次全國掃黑、肅槍行動，共執行治平專案六十五件、查獲犯嫌三九九人，查扣達七十七把黑槍，裡面就有不少黑幫參與詐團的案件，這次五二○總統就職前，警政署動員全國警力正實施第二次全國掃黑、肅槍行動，以淨化治安環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法