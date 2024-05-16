律師鄭鴻威勾結詐團洩密案連環爆／橋頭法官 爆幫詐團藏巨款 北檢偵辦

律師鄭鴻威遭爆把錢藏在同窗法官辦公室。（資料照）

2024/05/16 05:30

〔記者王定傳、余瑞仁、鮑建信／綜合報導〕台北地檢署日前依組織犯罪條例等罪嫌起訴與詐團勾結並洩密的律師鄭鴻威共十八人，全案移審後驚爆，鄭鴻威把數百萬元款項，藏在橋頭地院法官石育恩的辦公室內，不僅如此，桃園地檢署檢察官吳亞芝亦被爆出，幫同案被起訴的律師男友朱一品出謀劃策；針對石育恩部分，北檢另案偵辦中，未來不排除傳喚石育恩說明，至於吳亞芝是否涉有行政不法等情事，北檢已將相關事證陳請高檢署調查。

律師男友勾詐團 傳女檢出謀劃策

檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，並夥同其助理林佳毅，指派其他十五名律師，擔任詐團車手辯護人，以探知偵查秘密，再轉告詐團上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

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法官石育恩與律師主嫌鄭鴻威是同窗好友

據了解，石育恩與本案主腦鄭鴻威是政治大學法律系同窗好友，今年三月間，北檢偵辦律師洩密案消息曝光後，石即主動向橋頭地院報告稱，在分發橋院前，有幫朋友代轉交律師費給涉案律師。

檢方從被告們的LINE對話紀錄則發現，同案被告律師楊雅涵曾對另名律師黃耕鴻稱，她受派案的對價，將由友人石育恩北上代為面交，因為石怕被查金流，故不匯款；不僅如此，全案移審後，檢察官還在接押庭曝出，鄭有數百萬元款項，放在石的辦公室內，據了解，鄭鴻威應訊時稱，款項為購屋工程款，與本案無關。

對話發現 女檢建議男友與鄭鴻威合作

檢方另從LINE對話紀錄中發現，吳亞芝的男友朱一品前年想加入鄭鴻威團隊，後來案子都被另名律師搶走，吳亞芝即對朱說：「好吧！我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會」，甚至她還曾建議男友可與鄭鴻威談合作模式。

吳亞芝是否涉不法 北檢移請高檢署調查

針對石育恩部分，橋院初步調查後認有疑點，已循政風體系通報廉政署進行刑事偵查，北檢亦另案偵辦中，至於吳亞芝是否涉有行政不法，北檢移請高檢署調查。

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