破投資虛幣詐騙機房 3收押1交保

警方逮機房林姓主嫌等4人，查扣電腦、手機、監視器主機等贓證物。 （記者邱俊福翻攝）

2024/05/16 05:30

徵家庭代工 誘主婦投資虛幣 10受害詐800萬

〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙集團透過臉書FACEBOOK等社群媒體，刊登家庭代工廣告，引誘想要兼差的家庭主婦等上鉤後，要求加入LINE群組，機房人員再於群組內以投資虛幣可輕鬆獲利的假象，誘騙匯款投資行騙，短短二個月，至少有十人上當、財損八百萬元。刑事局偵二大隊經長期偵查，搗破該集團話務機房，逮機房林姓主嫌與旗下三名話務手到案。

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警方調查，今年二月間，廿二歲林嫌在新北市蘆洲區承租公寓作為詐欺機房，並找來王姓、李姓與葉姓友人擔任話務手，在社群媒體INSTAGRAM、FACEBOOK、LINE，以家庭代工賺取外快的方式打廣告，只要有民眾主動詢問，便會要求加入LINE的代工群組。

隨後，機房話務人員會派給簡單的打字工作，並給予一千元薪資，取信被害人，期間機房話務人員會化身代工成員，頻頻在群組內PO文，指稱本身投資虛擬貨幣，輕鬆獲利等訊息，引誘被害人匯款投資，且會以製作的假虛擬貨幣網頁，讓被害人誤以為真的投資獲利，誘使加碼，當被害人欲提領獲利時，則再誆稱需先付一筆手續費，最後失聯。

警方據報，經長期蒐證，鎖定該話務機房，上月十七日前往搜索查緝，逮捕林嫌與旗下王姓、李姓與葉姓話務手，查扣電腦、筆電、手機、監視器主機、Wifi分享器等贓證物。

林嫌等人警詢後依詐欺罪移送檢方偵辦，檢方複訊後將林嫌與王姓、李姓等二名話務人員向法院聲請羈押禁見獲准，另葉姓成員則諭令五萬元交保候傳。

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