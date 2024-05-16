警當賭博網站組頭 還包庇詐團 負責供下注收佣 集團獲利1.7億

雲林地檢署擴大追查詐騙集團案，前天至高雄帶回涉案的洪姓警員等5人。（資料照）

2024/05/16 05:30

〔記者李文德、洪定宏／綜合報導〕雲林地檢署追查詐騙集團案，繼日前查出高雄市陳姓警員與在詐團的弟弟勾結，經擴大追查，發現另一名洪姓警員疑似擔任博弈網站代理商，負責供下注，以收取佣金，還涉嫌包庇詐團，檢方帶回洪員等五人偵訊後，昨天依組織犯罪條例、公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博等罪，將洪姓警員聲請羈押獲准，其餘四人分別以二至三萬元交保。

雲檢擴大追查詐團 揪出洪員羈押

雲林地檢署調查詐騙集團案，發現詐團中的陳嫌胞兄為高雄市林園警分局林園派出所警員，陳員涉嫌與弟弟誘人購買虛擬貨幣，還幫忙查個資，傳授詐騙話術，從中抽取二至四％利益，陳員已遭收押，並記兩大過免職。

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雲檢擴大追查發現，陳員與林園分局港埔派出所洪姓警員屢有金錢往來，在網路博弈網站下注。據了解，洪疑似擔任賭博網站代理商，擁有帳號權限，當起「組頭」開放賭客下注，並從中抽取佣金，還涉嫌包庇詐團。

集團龐大、分工精細 已押20多人

雲檢前天指揮搜索洪員住處及派出所等十處，並帶回洪員及黃、潘、高、林姓等詐團共犯偵訊。檢方訊後將洪員聲押禁見獲准，其餘二至三萬元交保。林園分局並對洪員記兩大過免職處分。

雲林地方法院指出，因發現洪到案前有刪除手機相關紀錄，擔心洪員有勾串共犯或證人之虞，且所涉犯為五年以上重罪，因此裁定羈押。

檢方指出，該詐騙集團組織龐大且分工精細，已陸續羈押廿餘名被告，粗估詐騙金額達一億七千多萬元，將持續追查詐騙集團。

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