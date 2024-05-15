QR Code驗證防黑吃黑 販毒一條龍躲不過警眼

檢警查扣愷他命10公斤、大麻花等證物，包裝袋印有二維條碼QR Code驗證防黑吃黑，卻難逃警方鷹眼追緝。（警方提供）

2024/05/15 05:30

〔記者王善嬿、洪定宏／嘉義報導〕警方偵破以四十三歲翁姓男子為首的販毒集團，不僅「運銷一條龍」，還以鐵觀音茶葉袋包裝掩飾愷他命毒品，為避免「黑吃黑」，包裝袋印有二維條碼QR Code驗證，掃碼顯示簡體字，研判為中國製毒集團產品，純度高達九十％，翁姓主嫌等三人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。

掃碼顯示簡體字

研判來源是中國

警政署保三總隊第二大隊接獲情資，發現以翁男為首的販毒集團，長年提供毒品給嘉義縣市及台南市的中下游藥腳，蒐證後報請嘉義檢方指揮偵辦，先後逮捕二十六歲吳姓駕駛、二十八歲鄭姓倉管及翁姓主嫌等三人，檢警查扣約十公斤愷他命，以及近兩百公克大麻花，黑市價近千萬元。

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檢警調查，翁男親自或派員到毒品來源購買、驗貨後，以空運或海運方式走私來台，由鄭男看管、吳男運貨，翁男再與吳男販售給中下游；偵訊時，翁男否認走私販毒，並拒絕交代毒品來源，毒品走私來台的途徑有待釐清。

檢警也發現，翁男的兄長擔任嘉義縣民意代表，對此案並不知情，翁男利用兄長的服務處當作掩護，在服務處與吳男會合，兩人分別開車前往毒品交易地點，沿途製造斷點，避免警方追緝。

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