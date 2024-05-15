外役監逃犯方青山 網咖落網

方青山於網咖被逮捕時，身上僅剩100元零錢。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/15 05:30

〔記者張瑞楨、歐素美、王涵平、王捷／綜合報導〕法務部矯正署台南明德外役監受刑人方青山，十一日獲准返回台中市住處探親，未依規定於十三日下午一點回監，中市警方昨天下午在潭子區勝利路一處網咖抓到他，他正忙著打線上遊戲廝殺中，身上僅剩一百元零錢。

忙打電玩 身上僅剩一百元

方男老家位於中市西區，獄方委託台中市警方訪查找人，警方找到方男的父親，方父卻一臉疑惑不知兒子「落跑」一事。

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警方調閱方男行動軌跡，發現他於十三日搭火車至台南，卻又從台南搭火車折返台中市，在潭子車站下車，騎微笑單車至潭子區勝利路一家網咖，警方研判他到潭子躲藏之因，是他曾於潭子區當車手，熟悉此區。

昨天下午二時許，警方於網咖逮捕方男，他當時忙著打線上遊戲，身上僅剩一百元零錢，員警問他「落跑」之因，他沒回答，不過，被捕後他說是「無聊」。

供稱無聊才落跑？警存疑

據悉，方青山原定搭乘十三日上午十時四十二分自強號一一三班次由台中到善化，再轉乘回山上區明德外役監，未料因為睡過頭而未搭上，改搭乘下一班十一時廿分自強號一一五班次，但未停善化站，原想在新營站下車轉乘回山上區，但預估已逾假，乾脆就不回去了。然對於方的說法，警方仍要進一步調查。

廿六歲方青山因偽造有價證券罪遭判刑九年九個月，二○二○年十月入矯正機關執行，二○二二年十二月依外役監條例遴選規定，移至明德外役監執行。

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