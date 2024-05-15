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警涉詐案擴大 同事幫他簽賭

林園分局員警涉網路簽賭，雲林地檢署昨天搜索港埔派出所。（記者洪臣宏攝）

林園分局員警涉網路簽賭，雲林地檢署昨天搜索港埔派出所。（記者洪臣宏攝）

2024/05/15 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕雲林地檢署昨天指揮搜索高雄市林園分局港埔派出所，帶回涉嫌網路簽賭的洪姓警員。林園分局表示，該案緣於今年元月間陳姓警員（記二大過免職）涉入詐騙集團案，分局自檢發現，陳透過洪員在網路博弈網站下注，全案將配合檢察官釐清不法。

林園港埔派出所被搜索

雲林地檢署檢察官段可芳指揮警政署政風室、林園分局、廉政署中調組、調查局航高站等單位，昨天搜索港埔派出所，查扣洪姓警員手機、平板電腦，並將他帶回偵訊。

一警仲介網路簽賭抽佣

該案緣於今年元月間，林園分局陳姓警員被查出涉嫌詐欺案，經擴大追查發現，陳與洪員往來密切，進而發現他透過洪員在網路博弈網站下注，洪員則從中抽取佣金。

據了解，洪員擁有博弈網站帳號、密碼，可供不特定人下注，目前查出屬於「仲介」角色，沒有直接介入網站經營。

林園分局表示，洪員是否涉入詐騙集團案，或有仲介賭博，都將深入查處，待偵審結果，從嚴追究相關人員考核監督不周責任。

追查是否也涉入詐團案

雲林檢警去年調查緝詐騙集團案，過程中發現其中陳姓嫌犯的哥哥為林園分局警員，陳員涉嫌與弟弟誘人購買虛擬貨幣，還幫忙查個資、傳授詐騙話術，因涉嫌洩密、詐欺、貪污、洗錢犯行送辦，遭記二大過免職。

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