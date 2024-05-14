為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

勾結詐團 16律師1會計師起訴

律師鄭鴻威涉勾結詐團、扮演軍師角色，檢起訴建請量處九年以上徒刑。（資料照）

律師鄭鴻威涉勾結詐團、扮演軍師角色，檢起訴建請量處九年以上徒刑。（資料照）

2024/05/14 05:30

主嫌鄭鴻威求處9年以上重刑

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦律師集體勾結詐團洩密案，昨依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法洩密罪嫌，起訴鄭鴻威等十六名律師、鄭的助理林佳毅、幫忙洗錢的會計師李昊承共十八人，並以鄭鴻威涉勾結詐團、扮演軍師角色，維繫詐欺集團存續，重創律師職業形象，且犯後態度不佳，建請量處九年以上徒刑。

組團當詐團軍師 還幫忙洗錢

其餘十五名被起訴律師為李明潔、張作詮、朱一品、黃耕鴻、廖瑞銓、蔡崇聖，這六人為各自事務所的主持律師；楊雅涵、林聰豪、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、陳漢笙、鍾璨鴻、李佳玟九人為受僱律師。

檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，包括查緝前防範措施、被查時如何應對、安排律師任辯護人，藉以監視車手是否供出上游，並取得偵查筆錄內容、扣案贓款數額等資訊，再轉告上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

洩漏偵訊筆錄 高達一一七件

檢方調查，黃耕鴻等十五名律師則受鄭鴻威或林佳毅等人指派擔任車手辯護人，利用陪同製作警詢、偵訊筆錄及聲請羈押閱卷機會，洩漏筆錄內容等資訊，這十五人參與洩密案數達一一七件，以陳漢笙廿四件最多。

檢方另以林佳毅身為陽明交通大學科技法律研究所在學碩士生，為抽蠅頭小利，協助鄭鴻威並引薦律師加入，鄭被收押後，仍持續聯繫詐團上游接案，建請量處四年以上徒刑；李昊承被求處三年以上徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播