諜對諜／博弈集團巧佈線 警方疏於設防

霧峰分局配合刑事局中打偵辦一起網路簽賭案，現場查扣現金300萬、K菸548支。（記者陳建志翻攝）

2024/05/13 05:30

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中市警局刑警大隊前大隊長林明佐是警界明日之星，卻因涉貪包庇成為博弈集團內鬼，昨又傳出霧峰警分局偵查隊小隊長，出現在簽賭機房現場，更被爆出和簽賭集團交往密切，還送他一輛價值一八○萬元的BMW代步，接連爆出風紀問題，重創警方形象，知情人士透露，還是這五個字衍生，那就是「未嚴守分際」。

刑事局警政監林明佐，時任台中市刑大大隊長任內涉嫌勾結博弈集團並洩密，遭檢方以涉犯組織犯罪條例、貪汙、洩密等六罪聲押獲准，成為史上最大咖的警界內鬼，接著檢方在七日展開第二波偵查行動，兵分十四路搜索博弈集團，及位在南屯區的招待所，查扣相關現金、名表、名車等證物，並傳訊十二人到案，被認為是為鞏固該集團與林互動關係、甚至是否行賄的證據。

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而就在此案震驚警界之際，台中市警局霧峰分局偵查隊林姓小隊長昨日又遭爆料，出現在警方攻堅的簽賭機房現場，林員跟該集團主嫌有密切往來，外界質疑是否疏縱人犯、包庇，以及是否洩密？雖經警方初步調查，林員並無洩密行為，仍認定林員勤務時間擅自離崗、與特定對象交往未事先報告，記一大過並調行政警察。

知情人士透露，博弈集團收入日進斗金，對於檢警查緝更是時刻密切注意風吹草動，透過各種管道撒下綿密的人際網絡，藉此提早掌握訊息規避，只是高階、中階警官到基層官警，往往一不注意就被滲透而不自知，未能「嚴守分際」慎選交往對象，才是重創警界風紀的主因。

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