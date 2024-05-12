為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警抄職棒簽賭縱放自己人？小隊長：去逗狗

霧峰警方偵辦職棒簽賭案，發生偵查隊小隊長是否在場疑雲。（記者黃旭磊攝）

霧峰警方偵辦職棒簽賭案，發生偵查隊小隊長是否在場疑雲。（記者黃旭磊攝）

2024/05/12 05:30

〔記者黃旭磊、張瑞楨、林嘉東、翁聿煌／綜合報導〕台中市霧峰警分局偵查隊本月九日搜索職棒簽賭民宅據點，卻傳出同分局偵查隊林姓小隊長疑在民宅內，甚至偵查隊先「縱放」林，之後再搜索；分局長陳祥麟對此表示，不是「搜索當時」林在民宅，而是「搜索之前」林小隊長到民宅外玩狗（逗弄小狗），偵查隊抵達前已離開。

台中警：小隊長搜索前已離開

該偵查隊當天與刑事局中部打擊犯罪中心，持搜索票至吉峰附近民宅搜索，當場查獲三十八歲林男等二人涉從事網路博弈代理商，警方查扣現金三百餘萬元，帳冊顯示近一年賭資達二億六千萬元，林另承認持有K菸。

會調查有無涉及不法或違紀

但事後傳出，辦案人員抵達民宅時，驚見林小隊長在屋內，偵查隊先讓林離開再搜索。陳祥麟昨晚表示，林小隊長確實到民宅，但在偵查隊搜索前，已離開返回分局，偵查隊沒有「縱放」疑慮。林小隊長自稱，與被搜索人是朋友，朋友養許多狗，他在民宅外逗弄狗狗。

陳祥麟稱林小隊長不知這起簽賭案的偵查內容，但分局還是會調查林與嫌犯交往過程。霧峰分局表示，本案未發現員警洩密，林小隊長有無涉及不法，將深入調查。

基隆警上網援交 少男炫耀曝光

此外，基隆市警局一名警員透過同志交友軟體Hornet約出十四歲少男「援交」，雙方完成交易，事後少男向班上同學炫耀「與警察援交賺兩千元」，事件意外曝光。基警昨將該警依違反兒童及少年性交易防制條例送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播