警抄職棒簽賭縱放自己人？小隊長：去逗狗

霧峰警方偵辦職棒簽賭案，發生偵查隊小隊長是否在場疑雲。（記者黃旭磊攝）

2024/05/12 05:30

〔記者黃旭磊、張瑞楨、林嘉東、翁聿煌／綜合報導〕台中市霧峰警分局偵查隊本月九日搜索職棒簽賭民宅據點，卻傳出同分局偵查隊林姓小隊長疑在民宅內，甚至偵查隊先「縱放」林，之後再搜索；分局長陳祥麟對此表示，不是「搜索當時」林在民宅，而是「搜索之前」林小隊長到民宅外玩狗（逗弄小狗），偵查隊抵達前已離開。

台中警：小隊長搜索前已離開

該偵查隊當天與刑事局中部打擊犯罪中心，持搜索票至吉峰附近民宅搜索，當場查獲三十八歲林男等二人涉從事網路博弈代理商，警方查扣現金三百餘萬元，帳冊顯示近一年賭資達二億六千萬元，林另承認持有K菸。

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會調查有無涉及不法或違紀

但事後傳出，辦案人員抵達民宅時，驚見林小隊長在屋內，偵查隊先讓林離開再搜索。陳祥麟昨晚表示，林小隊長確實到民宅，但在偵查隊搜索前，已離開返回分局，偵查隊沒有「縱放」疑慮。林小隊長自稱，與被搜索人是朋友，朋友養許多狗，他在民宅外逗弄狗狗。

陳祥麟稱林小隊長不知這起簽賭案的偵查內容，但分局還是會調查林與嫌犯交往過程。霧峰分局表示，本案未發現員警洩密，林小隊長有無涉及不法，將深入調查。

基隆警上網援交 少男炫耀曝光

此外，基隆市警局一名警員透過同志交友軟體Hornet約出十四歲少男「援交」，雙方完成交易，事後少男向班上同學炫耀「與警察援交賺兩千元」，事件意外曝光。基警昨將該警依違反兒童及少年性交易防制條例送辦。

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