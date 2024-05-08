淡水裝潢行命案 父幫17歲兒頂罪雙送辦

陳姓少年稱自己情急下從桌底掏出摺疊刀（圖下）猛刺對方倒地。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/05/08 05:30

〔記者吳仁捷、溫于德／新北報導〕新北市淡水裝潢工程行五日深夜發生陳姓負責人因工程款與李姓前員工談判而大打出手，過程中陳男涉嫌殺害李男，檢警偵辦後發現李姓死者身上多處刀傷，但陳男幾無傷勢，傷勢「不對等」的情況相當可疑，檢方昨複訊時，一名證人指老闆父子及工人張男三人聯手攻擊李男，是老闆的十七歲兒子持刀刺死李男，全案大逆轉，警方昨將陳姓少年依殺人案罪嫌護送士林地院少年法庭審理，法官裁定收容。另名同夥張男則移送士林地檢偵辦。

檢方昨亦依涉犯頂替罪且有串滅證之虞聲押陳男，士院一度命陳男五萬元交保，但因陳覓保無著，改裁羈押禁見。

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據了解，新北市淡水區中正路一間裝潢公司五日深夜十一時許發生命案，四十五歲負責人陳男懷疑四十二歲前員工李男侵占廿餘萬元工程款，當晚雙方約在公司談判，陳男要李男先拿出六千元，李不從，雙方大打出手；陳男原供稱，李男先掏開山刀要砍他，他從桌底拿出折疊刀，扭打時不慎刺傷他致死。

不過，淡水警方發現死者李男身上多達十三處刀傷，還有兩刀刺中心臟，但陳嫌幾乎無傷，從傷勢「不對等」研判另有同夥，檢方複訊時，一名員工果然改口稱，是陳男、另名張姓員工兩人圍毆李男，陳男的兒子持刀刺殺李男致死，檢察官隨即諭令警方帶回陳姓少年，並到淡水一間摩鐵帶回卅九歲張男。

陳姓少年應訊時指，見對方持刀揮砍父親等人，情急下才掏出桌底摺疊刀猛刺對方倒地，未料失手殺死人，張男則辯稱，當時僅拿東西丟李男並徒手打他，還居中勸架；據了解，陳姓少年去年休學，跟父親學做輕鋼架，鄰居聽聞他涉入命案都很訝異。

檢警偵辦新北市淡水裝潢公司命案，昨出現重大突破，一名證人改稱陳姓負責人兒子(中)持刀刺殺李姓死者致死，警方昨將陳姓少年送士林地院少年法庭審理、另將同夥張男送士檢法辦。（記者吳仁捷翻攝）

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