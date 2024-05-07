砸千萬買生基位 退休女師想改運中詐團圈套

警方逮捕詐團成員。（警方提供）

2024/05/07 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市六旬王姓婦人是退休老師，想改運接觸到林姓男子等人介紹的「生基位」，陸續購入三四七個，想透過優惠價格購入再原價出售，從中賺取暴利，但期間察覺有異，欲討回投資上千萬款項未果，驚覺上了詐團賊船憤而報案，警方循線將林男等四人逮捕到案，檢方也在近日偵結，依詐欺罪起訴。

台中市第六警分局永福所去年八月間接獲王姓婦人（六十六歲）報案，表示去年三月間為了想賺錢改運，接觸到林男（三十三歲）等人公司推銷的「生基位」，以為是一次改變人生的機會，毅然而然投入生基位業務工作，並在這段期間內陸續砸入一千一百萬元，購買三四七個生基位。

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王婦說，因一時不察，誤以為透過優惠價格購入，再以原價出售，可獲取中間巨額暴利，但隨著接觸深入，驚覺公司運作有異，便想收手退出，並要求退回當初投資的款項，但林男等人則以負債比、稅金及資金流等巧立名目，反索討一百五十萬元，才能贖回其本金，她這才看清詐集團本質，果斷報警並配合面交查緝集團成員。

警方表示，林男等四人組成的公司，向被害人兜售民俗儀式中用來轉運的「生基位」，以詐團成員假冒虛構買家，創造虛假交易需求，以及高厚利假像，藉此誘騙被害人投資並加入業務行列，警方陸續收網，帶回涉案林男、假業務及面交車手等四人送辦，全案經台中地檢署近日偵結，依詐欺罪起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

警方逮捕4嫌，查扣贓款。 （警方提供）

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