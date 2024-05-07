詐賭勒贖、強拍猥褻片、栽贓持毒…竹聯明仁會 設局狠榨富二代

警方查扣豪車。 （記者姚岳宏翻攝）

2024/05/07 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會板橋組長林俊呈，刻意接近富二代盧姓男子，設局詐賭逼他簽下三千萬元本票，盧男父母不願拿錢償還，林男竟拘禁盧男並強拍「DIY」不雅影片，又假冒警察栽贓盧男持有毒品，逼盧母不得不拿出五百萬元擺平，刑事警察局逮林男等八嫌，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，明仁會去年在北市萬豪酒店高調辦春酒，酒店門口闊擺多輛豪車及旗袍辣妹炫富，其中一輛麥拉倫超跑，就是綽號「板橋呈呈」的林男所有，林從年輕就跟著竹聯幫雷堂「京葵」，「京葵」自立門戶後，林男被提拔為板橋組長。

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據指出，遭設局的盧男父母在中國經商，家境頗優，盧男經由當兵同袍陳男認識林俊呈，林男先擺闊帶他到高檔招待所及高爾夫球場，彰顯其實力，再由假投資、詐賭等方式，逼盧男簽立三千萬元本票，並強拍不雅影片跟盧男父母要錢。

盧男父母原不予理會，林男竟夥同幫中小弟，假冒警察設局栽贓盧男持有毒品，要脅支付五百萬元，方可免除刑責息事寧人。

盧男母親擔心兒子涉案，前往銀行領錢時，行員察覺有異報警，警方上月進行兩波搜拘行動，逮捕林男等八嫌，查扣五輛豪車、現金、名表等證物，另針對林男位於北市大安區的餐酒館等幫派據點，執行聯合稽查，依違反建築法、菸害防制法等由北市府裁罰。

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警方逮捕竹聯幫明仁會板橋組長林俊呈（中）。 （記者姚岳宏翻攝）

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