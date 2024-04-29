遺失？ 轉賣？ 去年3.7萬本護照報失

近五年國人平均每年遺失上萬本護照，去年更達三萬七千多本。多數人申報護照遺失時，多說「搬家不見」、「找不到」，不過也有人轉賣。（資料照，本報合成）

2024/04/29 05:30

無從辨識假遺失 警方建議從網路抓轉賣交易

〔記者王冠仁、楊堯茹／台北報導〕刑事警察局日前破獲中配鄭子娟收購台灣護照再轉賣中國的案件，顯現台灣護照在國際間的「好用」；近五年國人平均每年遺失上萬本護照，去年更達三萬七千多本。多數人申報護照遺失時，多說「搬家不見」、「找不到」，從本案來看，真有民眾轉賣護照，且民眾轉賣護照後可藉由報遺失補發，但現行制度無從辨認、防範，長久恐成治安隱憂。

請繼續往下閱讀...

據外交部統計，從二○一九到二○二三近五年護照遺失數，分別是二五八五五、五八七九、三八○六、一二三四五、三七○六一，共八四九四六本。依規定，國人境內遺失護照，要持身分文件到警察分局偵查隊申報遺失，填寫「護照遺失申報表」，再到領事事務局或辦事處辦新護照。

一名偵查隊員說，民眾申辦時警方無從辨別是否護照真的遺失？只能依規定讓民眾填表；民眾若不知遺失地點與時間，多數都填當天、家中。

不法集團變造護照多銷中

移民署官員說，不法集團變造護照後幾乎都「外銷」，尤以中國市場最大。因為台灣護照比中國護照好用，且許多歐美、非洲國家移民官在人工查驗時，看東方臉孔會「臉盲」，認為長相差不多。

至於護照的來源，不法集團會先從轉賣者中尋找與「客戶」年紀相仿者，以特殊技術替換護照內頁照片；若長相神似，連照片也不用換。再者是將護照當材料，拆解重組成一本偽造護照，但此方式難度高，再加上我護照防偽技術升級，目前並不多見。

轉賣者先報失 再以被偷弄丟卸責

持台灣護照旅行，入境時多數國家仍以人工查驗為主，移民官無從辨認該本護照是否已因遺失遭註銷，因此，不法集團為讓人「安心出售」，會要轉賣者先辦護照遺失，就算收購者事後被逮，轉賣者也能以被偷、弄丟卸責。

警界認為，光靠警方無法根治護照轉賣，買賣護照是透過社群網站、通訊軟體，手法類似詐騙集團收購人頭金融卡，應跨部會聯手，從網路源頭防堵轉賣護照。

四月初，中籍配偶鄭子娟與何姓丈夫，為中國福青幫收購台灣護照，再以卅倍價格賣給中國人；刑事局日前破獲，發現近五十名中國人拿這些護照非法入境歐洲多國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法