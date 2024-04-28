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失智翁失蹤5天 奇蹟無恙／連日大雨 沒穿衣褲躺大排涵洞

嘉義縣大林鎮一名失智老翁徒步外出失聯多日，警方獲報後連日搜救，26日在陰暗的石龜溪排水管內發現全身赤裸的老翁，所幸人仍有意識，送醫治療已無大礙。（中央社）

嘉義縣大林鎮一名失智老翁徒步外出失聯多日，警方獲報後連日搜救，26日在陰暗的石龜溪排水管內發現全身赤裸的老翁，所幸人仍有意識，送醫治療已無大礙。（中央社）

2024/04/28 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮一名八十一歲林姓失智老翁，廿二日早上出門後就沒回家，家屬心急如焚，由於連日大雨，增加警、消搜尋難度，於失蹤五天後，前天出動無人機搜索，奇蹟式在大林鎮石龜溪排水管涵洞發現林翁，雖氣息虛弱，幸呼喊仍有回應，立即將他送醫照料檢查，已無大礙。

民雄警分局大美派出所廿二日上午十一點多，接獲林翁子女報案，指失智父親當日早上八點，從住家徒步外出未返家，擔心有安全疑慮，請求協尋。

警方調閱路口監視錄影畫面，研判林翁沒有走出住家過溪里的範圍，通報大美消防分隊展開搜尋，連日大雨不斷，都未發現其蹤影。

前天上午八點，搜尋人員會同嘉義縣、市救難協會等團體，在林翁住處約五百公尺範圍內，再度到水溝、農田、竹林、果園等地進行地毯式搜尋，同時出動無人機在石龜溪沿岸空拍找尋，當天下午一點，終於在陰暗潮濕的排水管涵洞發現躺臥的林翁，他當時未穿衣褲、氣息虛弱，但呼喊有回應，立即將他送往大林慈濟醫院就醫檢查。

警方說，尋獲林翁的石龜溪沿岸處，不利人員步行，連日大雨增加搜尋難度，經救難協會出動無人機空拍，總算奇蹟式尋獲。事後，家屬不斷感謝搜尋人員讓林翁返家。

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