騙過評審 緬甸茶冒阿里山茶獲獎牟暴利

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎，嘉義檢方起訴茶商夫妻等3人。 （嘉檢提供）

2024/04/17 05:30

茶商許淦瑋、李淑萍夫妻為嘉縣茶葉比賽常勝軍 不法獲利百萬

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣宸瑞高山茶業公司經營人許淦瑋、李淑萍夫妻為嘉縣茶葉比賽常勝軍，遭控以低價購入緬甸茶，偽裝阿里山高山茶參賽，竟矇騙評審獲得頭等獎，再到蝦皮網站高價販售獲獎茶禮盒，賺取四到八倍暴利，近三年多來不法獲利約一○一萬元，嘉義地檢署昨天依詐欺取財、食品安全衛生管理法等罪嫌起訴許淦瑋夫妻及黃姓男子共三人。

請繼續往下閱讀...

許淦瑋夫妻及黃男起訴

嘉義檢調去年偵辦本案，查出李女（四十九歲）為宸瑞公司實際負責人，與丈夫許男（四十八歲）共同經營公司，涉嫌自二○一九年十二月起至二○二三年八月間，以每台斤四八○至五六○元不等，購入產地緬甸境外茶葉運輸來台。

獲頭等獎項 再透過蝦皮高價販售

自二○二○年起，該公司以緬甸茶假冒阿里山高山茶陸續參加阿里鄉農會、梅山鄉農會及嘉縣製茶職業工會舉辦的茶比賽，竟矇騙農會及評審人員過關，還獲得頭等獎、二等獎、優等獎、優良獎等獎項。

許姓夫妻將獲獎茶葉，以每台斤一八○○至四五○○元不等，透過蝦皮網站販售，致消費者誤以為是台灣茶而購買，近三年多來牟取不法暴利約一○一萬元。

此外，許男於二○二一年間欲將存放於中國雲南的緬甸產茶六四六七台斤運輸返台，遂找黃姓男子（五十八歲）協助報關，將該批茶葉轉運至越南，取得產地證明後，再運輸入台，涉嫌違反業務上文書登載不實罪。

混摻在地茶調配比例 農會難辨

阿里山鄉農會代理總幹事安勝豊表示，有心人士混摻境外茶，還調配相當比例以符合在地茶葉風味，農會很難辨別；近年配合政府杜絕境外茶混充台灣茶，將參賽茶葉送到農業部茶及飲料作物改良場等單位進行產地鑑別、農藥殘留檢測等檢驗防範，維護在地茶農權益。

農會︰近年參賽茶會抽驗鑑別產地

梅山鄉農會總幹事黃書賢說，二○二一年後舉辦茶葉比賽都會抽驗進行產地鑑別，抽驗機率高，起初參賽茶葉點數因此略為減少，達到嚇阻作用。

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎，嘉義檢方起訴茶商夫妻等3人。 （嘉檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法