疑受虐 高雄男嬰顱內骨折出血 保母收押

5個月男嬰顱內骨折出血，保母否認虐待被收押，圖為收治男嬰的高醫。（資料照）

2024/04/16 05:30

男嬰在加護病房觀察 高市社會局將另兩名小孩轉托

〔記者洪定宏、蘇福男／高雄報導〕高雄市驚傳疑似保母虐待五個月大的男嬰，導致急性硬腦膜下出血合併顱內骨折，以及雙側視網膜出血，緊急開刀，目前在高醫加護病房觀察。雖然五十歲王姓保母無違規紀錄且否認施虐，但仍被檢方聲請羈押獲准。

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高市社會局表示，保母於四月十日下午通報居托中心，指男嬰送醫急救，已告知父母，隨即派員查訪，當時先要求保母不得接收新案，手邊另兩名小孩也安排轉托。社會局指出，男嬰於今年三月四日開始，白天由保母負責照顧，父母於晚間接回，初步查訪認為問題嚴重，案發隔天通報檢方指揮偵辦，保母否認施虐。

高雄地檢署檢察官訊後，認為王姓保母涉犯刑法重傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且尚有其他幼兒仍由被告托育中，有反覆實施犯罪之虞，因此向法院聲請羈押獲准。

王姓保母於二○一四年登記收托，共照顧過十一名兒童，案發前無違規紀錄，後續調查如查證屬實，將廢止登記不得擔任保母。

社會局強調，三月廿七日曾去保母家訪視，當時未發現小孩有傷痕等疑似受虐狀況，四月六日電訪家長過程，家長也未反映保母有問題，因此有待檢方釐清。

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