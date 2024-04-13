新北國中生割喉案 乾妹下指導棋又阻救 列殺人共犯

新北市某國中割喉案，乾妹也被列為共犯；圖為學校外觀。（資料照）

2024/04/13 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中楊姓學生，去年十二月與同校林姓學妹發生爭執，遭林女的「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割喉致死，據了解，少女雖未動手，但全程在旁叉腰冷眼旁觀，還疑似對郭少下指導棋，甚至嗆前來制止的同學說「滾開」，因此也涉殺人罪；新北地院少年法庭調查三個月後，昨依殺人罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向少年法庭聲押禁見獲准。

嗆前來制止的同學「滾開」

法官認為，二人均涉殺人重罪，嫌疑重大，郭生坦承刺死楊生，少女否認殺人，皆有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見於台北少年觀護所，考量其年少，准許郭生的祖母、父親，林女的父母、祖父母，以及法院少年保護官、學校輔導人員、社工接見，但不准通信。

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去年十二月廿五日聖誕節中午，林女在午休時間到楊生班上找人，楊出言勸阻請她離開，林女不滿，向同校的「乾哥」郭生訴苦，郭認為楊沒有給他面子，竟持彈簧刀朝楊生頸、胸、背部狂刺，經送醫搶救，隔天不治。

新北地院少年法庭先後裁定將郭生、林女收容於少觀所，經調查三個月，上月廿一日以二人涉犯殺人重罪，且犯案時皆已滿十四歲，依少年事件處理法規定，裁定移由新北檢偵辦。

據指出，林姓少女被列為涉殺人罪的原因，是她疑有對郭生下指導棋，衝突時她就在該班級內，手叉著腰冷眼旁觀，甚至向制止行凶的學生說「滾開！」

死者推人釀殺機？非事實

前板橋市民代表石一佑昨替被害者家長聲明指出，案發至今心情依然悲痛，但必須堅強起來照顧女兒，並幫兒子伸張正義，強調郭、林二人犯後毫無悔意，希望檢方偵結時求處重刑，「還我兒公道」。昨有媒體報導指稱，案發原因是楊生推了正在吃橘子的林女一把又不肯道歉，林女才找郭生幫忙而發生憾事；石一佑昨代替家長說，這不是事實，認為此說法像是在被害者家屬傷口灑鹽。

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