別當好賺！賣護照或謊報遺失 可判７年

鄭女等人依指示的性別、年紀、臉型等條件，收購台灣護照。 （記者蔡昀容翻攝）

2024/04/13 05:30

〔記者蔡昀容、邱俊福／綜合報導〕宜蘭地檢署昨依違反護照條例、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴中籍配偶鄭子娟等四名犯罪集團成員，另依違反護照條例起訴五名賣護照的台灣人。社會大眾多半認為，犯罪集團分子罪刑必然較重，至於單純缺錢賣護照賺取數千至一萬元小錢的被告，應可獲得輕判，但實際上很難說，警方特別提醒，買賣我國護照的違反護照條例行為，最高可處七年徒刑，若是將護照交付他人或謊報遺失供人冒名使用，最高亦可處七年徒刑，民眾切勿以為賣護照是小罪而以身試法。

檢警追查，本案中，人在台灣的鄭婦與人在中國的丈夫何男等人，在中國黑幫指示下，利用歐洲人對亞洲面孔辨識度較低特性，讓中國買家以台灣護照蒙混過關；轉售出去時，台灣護照行情價一本可賣到三十萬元台幣，高價賣出時，獲利甚至有六十多萬至九十多萬元台幣，檢警已循線查扣到十四本護照，不法獲利至少千萬元。

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台灣護照 黑市價高

宜蘭地檢署接獲刑事警察局通報，去年有數十本台灣護照，被不明中國籍人士冒用出入歐洲地區被查獲，研判有跨國人蛇集團不法利用台灣護照，藉此隱匿真實身分出入境，也有危害國安疑慮。

宜檢指揮刑事局、宜蘭縣警局組專案小組，上月先搜索鄭女及其台灣同夥賴男的宜蘭住處，同時拘提兩人到案，接著再逮兩名下游成員及五名賣護照民眾，其中鄭女、賴男涉案重大遭聲押禁見獲准，兩名手下沈男、林男獲交保，九人連同未到案何男，昨天均被檢方起訴。

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