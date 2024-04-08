教詐團「風控」 警專畢業生淪詐騙共犯

黃姓警專畢業生，提供帳戶給詐騙集團淪為共犯，雖辯稱有精神疾病，但台中高分院駁回上訴。（記者陳建志攝）

2024/04/08 05:30

提供銀行及虛幣帳戶 判2年4月

〔記者陳建志／台中報導〕黃姓男子為警專畢業生，但因沒考過四等考試未分發任警，黃為賺錢二○二一年間淪為詐騙集團的洗錢共犯，提供名下銀行、虛擬貨幣帳戶給詐團使用，賺取五％報酬，一個月就獲利十九萬餘元，一審被判刑二年四月，黃上訴辯稱有「精神障礙」，但法官檢視黃與集團成員對話，發現黃還教導如何「風控」（風險控制），認為黃理解、舉止無異常，駁回黃上訴，維持原判。

黃上訴辯精神障礙 法官打臉駁回

判決指出，黃男警專畢業，且有就業經驗，卻將銀行還有虛擬貨幣帳戶提供給自稱「李鳳月」及「導演」的不明人士使用，並約定帳戶若有款項入帳，即可按日領取入帳款項五％的金錢作為報酬，二○二一年底到隔年一月間共有九人遭騙匯款，黃男依指示轉匯至指定帳戶或用以購買虛擬貨幣，共獲利十九萬三千多元。一審遭判處二年四月徒刑，黃男不服上訴二審。

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台中高分院調查發現，黃男雖有提供罹患精神疾病的就醫、住院紀錄，不過檢視黃男與詐騙集團成員的對話紀錄可發現，黃在提供帳戶期間，還傳訊建議，「帳戶好像被你弄到風控了」、「台灣有在防洗錢，所以有在操作或頻繁操作都很容易被風控」、「我想入金一個月最多一○○○萬，就分配卅天來平均入金提款，比較不會被風控」。

法官認為，黃男理解能力毫無問題，且可順利完成「導演」指示事項，行為舉止均無異常，原判決的認事用法並無違誤，駁回上訴。

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