被員工綠了 醋男1刀割頸索命

警方循監視器找到林男住處將他逮捕，查扣水果刀。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/03/26 05:30

林男要跳樓時被拉下逮捕

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區發生砍人事件！經營早餐用具行的卅七歲林姓男子不滿女友與前員工廿六歲譚姓男子有染，林、譚兩人昨晚相約譚男位於五股區水碓三路的租屋處談判，林男盛怒之下持水果刀割斷譚男頸動脈後逃跑，譚經送醫不治，警方循線找到林，發現他正準備跳樓，立即將他拉下並逮捕，依涉犯殺人罪嫌移送法辦。

談判拿出預藏水果刀行凶

警方調查，譚男原是林男的員工，而林男的女友時常到公司找林男，加上林男女友與員工們相處非常融洽，因而與譚男越來越熟，兩人漸漸產生情愫。

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事後林男發現被自己的員工背叛，當下隨即將譚男辭退，而後兩人關係越來越差，時常隔空交火，最後雙方決定談判，林男昨下午三時許，依約來到譚男於水碓三路的租屋處，而情敵見面分外眼紅，雙方談沒多久就吵起來。

兩人在譚男租屋處越吵越烈，林男想起自己的遭遇，理智突然斷線，拿出預藏的水果刀就往林男一陣亂捅。林男殺紅了眼，水果刀冷不防朝譚男的脖子揮了一刀，當場將譚男大動脈割斷，現場大噴血，林男則逃離現場返家。

林男被依殺人罪嫌送辦

鄰居聽到吵鬧聲，覺得有異報警，警方趕抵，發現譚男已失去生命徵象，趕緊將其送醫，但仍傷重不治，警方循監視器找到林男住處，發現林男正想跳樓，隨即阻止將其逮捕。

林男向警方表示，因一時失去理智才做出傻事，當時看到揮刀濺出的鮮血，他也嚇了一跳，警方詢後依殺人罪嫌將他移送法辦。

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