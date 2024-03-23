詐團黑吃黑殺人／判死或無期 國民法官數度哽咽

徐維韓、郭育廷、謝旻錡等3嫌陸續被捕。（資料照）

2024/03/23 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地方法院審理該院首件國民法官案件，昨天宣判，國民法官參與相當投入，尤其是對刑法第五十九條「情堪憫恕」討論相當熱烈，昨日評議過程耗時近八個小時，過程中多人數度哽咽；宣判後分享心得時，國民法官坦言內心壓力真的很大，但收獲很多。

審判長法官楊數盈表示，十位參與審理的國民法官素養極高，熱烈參與，耗時五日的審理跟評議，最終做出判決。強盜殺人案由於法定刑度只有死刑跟無期徒刑，對國民法官、職業法官而言都是困難的選擇。審判過程中，國民法官非常主動發問、認真看卷，針對被告說詞及證人證詞，反覆分析、辯論。

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何謂情堪憫恕 討論熱烈

楊數盈指出，評議時間長達八小時，主要聚焦於「情堪憫恕」的適用，讓國民法官有不小的心理壓力：「是不是我判了刑，被告的人生就由我替他決定？」對於被告的社會調查和成長背景，以及死者的慘況與家人意見，討論過程令國民法官數度哽咽，從不同視角帶入評議中，從原本的許多分歧經慢慢溝通，漸漸達成共識，希望經分析討論做成的判決，讓民眾更貼近司法。

法官崔恩寧表示，感受到國民法官的用心，從法條到量刑都有充分討論，耗時最多是討論三名被告的成長經歷和人格特質，「人生有多困難、量刑就有多難」，在量刑上的掙扎、揪心，每名國民法官都表達想法。

參與的國民法官：

顛覆對法官的印象

其中一名國民法官說，一開始惶恐，實際參與後感謝三位職業法官等相關人員給予很大的幫助，詳盡說明流程，關心心理狀態，鼓勵他們表達看法，這經驗讓他們覺得法院願意傾聽，和想像中很不一樣，顛覆對法官的印象。也有國民法官說，未來會跟親友分享這次難得的審理經歷，參與審理後有很大的省思，希望此制能符合公民期待，做出更公平正義的司法審判。

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