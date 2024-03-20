扯！自己的尿給毒蟲當檢體 桃警起訴
2024/03/20 05:30
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警察局中壢分局大崙派出所蘇姓警員負責毒品人口尿液調驗，卻將自己的尿液裝成六瓶，交給三名受驗人當成他們的尿液送驗，桃園地檢署獲報懷疑內情不單純，指揮警方督察單位調查，蘇員否認收賄，辯稱是為「提高到驗率」，三名受驗人也堅稱沒有行賄，檢察官在查無貪瀆事實下，昨偵結依公文書不實登載罪嫌將蘇員起訴。
蘇員否認收賄 辯稱提高到驗率
中壢警分局表示，蘇員因涉此案被記一大過調職處分，警方尊重司法調查，絕不護短。
請繼續往下閱讀...
檢警調查，蘇員負責毒品調驗業務，因其尿液採驗毒品人口的到驗率過高，引起督察單位注意，調閱派出所內監視影像，發現他於去年四月一日下午一點，在大崙所內將裝著自己尿液檢體的六個尿瓶，分別交給接獲通知到所採檢尿液的李男、王女及丁男各二瓶。
李男等三人隨後將尿瓶封籤，並分別在「應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表」填寫各自的基本資料，再簽名、捺印後交給蘇員，蘇另在紀錄表的監採人員欄盜蓋大崙所陳姓所長的職章，以此方式製作不實公文書，送往台灣檢驗科技股份公司檢驗。
市警局督察室、中壢警分局發現上情，報請檢方偵辦，但深入調查並無蘇員收賄及受驗人行賄證據；檢察官訊問時，蘇員坦承這樣做的目的是為了「提高到驗率」，而李男等三人也堅稱沒有金錢交易讓警員掉包尿液，查無實證下，檢方昨偵結全案，將蘇員以刑法第二一三條公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書罪嫌起訴。