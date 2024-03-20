扯！自己的尿給毒蟲當檢體 桃警起訴

中壢警分局大崙派出所蘇姓警員涉嫌用自身尿液給毒品採驗人口封籤送驗被起訴。圖為示意圖，檢體與新聞事件無關。 （資料照）

2024/03/20 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警察局中壢分局大崙派出所蘇姓警員負責毒品人口尿液調驗，卻將自己的尿液裝成六瓶，交給三名受驗人當成他們的尿液送驗，桃園地檢署獲報懷疑內情不單純，指揮警方督察單位調查，蘇員否認收賄，辯稱是為「提高到驗率」，三名受驗人也堅稱沒有行賄，檢察官在查無貪瀆事實下，昨偵結依公文書不實登載罪嫌將蘇員起訴。

蘇員否認收賄 辯稱提高到驗率

中壢警分局表示，蘇員因涉此案被記一大過調職處分，警方尊重司法調查，絕不護短。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，蘇員負責毒品調驗業務，因其尿液採驗毒品人口的到驗率過高，引起督察單位注意，調閱派出所內監視影像，發現他於去年四月一日下午一點，在大崙所內將裝著自己尿液檢體的六個尿瓶，分別交給接獲通知到所採檢尿液的李男、王女及丁男各二瓶。

李男等三人隨後將尿瓶封籤，並分別在「應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表」填寫各自的基本資料，再簽名、捺印後交給蘇員，蘇另在紀錄表的監採人員欄盜蓋大崙所陳姓所長的職章，以此方式製作不實公文書，送往台灣檢驗科技股份公司檢驗。

市警局督察室、中壢警分局發現上情，報請檢方偵辦，但深入調查並無蘇員收賄及受驗人行賄證據；檢察官訊問時，蘇員坦承這樣做的目的是為了「提高到驗率」，而李男等三人也堅稱沒有金錢交易讓警員掉包尿液，查無實證下，檢方昨偵結全案，將蘇員以刑法第二一三條公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書罪嫌起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法