監視器弊案 北市議會傳「四小福」護航廠商

國民黨台北市議員陳重文（見圖）涉嫌收賄「台灣智慧光網」近千萬元，施壓北市府提高警用監視器預算，台北市議會被爆有其他同黨籍議員涉入該案。（資料照）

2024/03/17 05:30

國民黨籍議員被控施壓 陳重文更被爆刁難局處還羞辱

〔記者楊心慧、何玉華、甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，再向北市府施壓提高警用監視器預算，盛傳被稱為台北市議會的「四小福」同黨籍議員皆涉入，包含陳重文、李傅中武、李芳儒、副議長葉林傳，利用索資、卡預算等方式要求市府局處配合，另外同黨市議員王欣儀的辦公室主任也傳涉入；如今更爆出陳重文曾要求警察局三天內提供全台北市監視器錄影帶畫面，最後交光碟時還被辦公室助理以「放那邊就好，反正也不會有人看」羞辱。

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市府發言人：尊重司法 勿枉勿縱

市府發言人殷瑋表示，此案已進入司法調查，市府尊重司法、勿枉勿縱。記者致電葉林傳無人接聽，陳重文則是未接通。至於王欣儀辦公室主任涉入的部分，王欣儀僅表示不清楚。

台北市議會原有「五虎將」，陳重文、李傅中武、李芳儒、葉林傳，還有名競選失利的議員，五虎將就變成「四小福」；盛傳「四小福」讓蔣市府很頭痛，尤其又是自家黨籍議員，因此讓市府兩難，其中又以陳重文最為誇張，常以「索資」修理局處，一調閱資料就是要十年、十五年，導致公務員工作被癱瘓，只能整理他所要求的資料，一年索取資料超過上千件。

據了解，陳重文要求警察局拷貝全台北市監視器錄影帶的畫面，並在三天內提供，弄得公務員們連夜加班，搞得連燒錄機都燒壞，將資料送達時，還被辦公室助理以「放那邊就好，反正也不會有人看」羞辱；另外，陳重文還會找各局處的首長到辦公室，甚至是副市長李四川都曾被找過，如果不同意他的要求，就不讓局處首長離開，還有局長甚至被留到深夜十一時，大半天的時間都沒了。

捲入弊案 李芳儒、李傅中武自清

李芳儒受訪表示，當初和其他四人較為契合，才會比較常在一起，因前議員陳彥伯沒選上，剩四人還在議會，被影射對大家相當不公平，沒有的事情就是沒有，大家是因興趣相投在一起，並為市民在市政議題上把關、努力。李芳儒說，許多市政細節及發展必須透過索資才能了解狀況。

李傅中武受訪表示，他在議會期間幾乎都在警政衛生委員會，他當過十九年的警察，最能了解警察的辛苦，不可能施壓警察局，如今被亂傳感到相當無奈。

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