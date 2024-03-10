球棒隊進階版 傷者闖民宅求救：我被追殺

兩車在街頭對撞後，人全棄車跑了。 （記者黃明堂翻攝） 王姓男子掉到田裡後，跑進一戶民宅內求助，救護人員及警方到場處置。 （記者黃明堂翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者黃明堂、張文川／綜合報導〕台東市街頭昨天凌晨上演宛如香港黑社會電影的飛車追逐、撞擊、開槍、鬥毆等嚴重破壞社會治安事件，整個暴力衝突過程，可說是連升三級的「球棒隊進階版」，完全視法律如無物；甚至兩車對撞「鬥牛」後尤嫌不足，有人沿路追殺傷者，傷者在四面楚歌下，直接衝進一戶陌生人的住所內求援大喊「我被人追殺」，最後獲警、消協助送醫。

暴力衝突 視法律如無物

當時，台東縣消防局接獲車禍報案，大豐分隊救護人員到場，看到兩輛事故車，卻未發現傷者，隨後再接獲報案，附近民宅有一名男子受傷待救。女屋主表示，自己在客廳看電視，一名陌生男子突然闖入自己家裡，聲稱被人追殺，她嚇得不停發抖。

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人在家中坐 婦人嚇發抖

這名婦人說，當時她即將看完電視，正準備起身去洗澡，該名男子突然開門闖入，全身沾滿泥土，向她說「我被人追殺，逃跑過程掉進田裡」，請求借用浴室清洗，她隨即打電話向永樂派出所報案。

救護人員趕到，為男子檢查手臂上的傷口，發覺是刀傷，還好傷勢不嚴重；警方也到場向男子詢問事發過程，並將他送醫。

婦人說，以前沒看過這名男子，家中深夜突然有人闖進來，還說是被追殺，把她嚇壞了，整夜都全身發抖。

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