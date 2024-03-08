拍照碰女客內衣肩帶，相館老闆性騷判拘。圖為示意圖。（資料照）

2024/03/08 05:30

法官︰林男對女客刻意偷襲、短暫性觸摸 屬不當觸碰

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一家照相館老闆林姓男子，他在幫女客人拍照調整姿勢時，被女客人指控除了碰觸其肩膀、還碰她的內衣肩帶等情節，讓她感到很不舒服；全案進入苗栗地院審理時，法官認定林男的行為構成性騷擾罪，判處拘役卅天。

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老闆當下向女客人表示歉意

女客人指控，去年六月她到該家照相館拍大頭照，林男給她一件男用衣物更換，因上衣領口很大，她穿上後露出肩帶，林跟她說衣領不能太高，就順勢碰她的肩部，拉扯衣服露出鎖骨，之後又在假裝整理衣服時，觸碰她的內衣肩帶；女客人覺得很不舒服，要陪同她的男友進入拍照間，林男當下向女客表示歉意。

認定女客不致冒偽證、誣告風險構陷

被害人提告後，林承認提供衣物讓女客人更換，但他是轉動女客人肩膀位置調整姿勢時，不小心碰到對方右上臂靠肩膀的位置；當時女客人的內衣肩帶跑出來，有叫她塞一下，他沒有拉到對方的內衣肩帶，也未把領口往下拉露出鎖骨。

法官認為，女客人與林男間僅為消費者與商家關係，女客人不太會冒偽證、誣告的風險虛構故事以構陷林男，堪認女客人證述應有高度的憑信性；再者，若非女客人拍攝過程中因林男行為感到不悅，其男友當無須應其要求進入拍攝空間，林男也無須對女客人表示歉意。

法官認為，依性騷擾防治法規定，係以意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為為構成要件；至於「其他身體隱私處」的界定，應著重於未經被害人同意，基於性騷擾犯意趁其不及抗拒時觸摸對方身體，並引起被害人嫌惡之感，均屬身體隱私部位。

法官依此認為，林男對女客人刻意施以偷襲、短暫性的觸摸，屬不當觸碰，性騷擾意圖明顯，認定林男行為構成性騷擾，判處拘役卅天，如易科罰金，以一千元折算一日。

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