送生日禮監視女友》AirTag追蹤神器 美傳多起跟蹤濫用案

恐怖男送生日禮物監視女友，圖為蘋果AirTag定位器示意圖。（讀者提供）

2024/03/06 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台中李姓男子將Apple AirTag定位追蹤器裝設在乳膠枕內，寄給女友當生日禮物，監視她有無每晚回家，被新竹檢方依妨害秘密罪嫌起訴；AirTag是蘋果公司開發的物品追蹤器，於二○二一年四月發表。它使用藍牙信號、內建Apple U1超寬頻晶片的iPhone進行定位，可以搭配另外購買的配件，懸掛在物件上，當物主找不到物品時，透過手機就能顯示其位置，並指引物主方向。

AirTag直徑約卅二公釐、厚八公釐，重十一克，內裝一顆鈕扣電池，續航力約一年。

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AirTag推出後，網絡上有許多人討論用AirTag來追蹤自己的孩子或是寵物，為了避免被人濫用AirTag不當追蹤，蘋果公司表示iPhone會自動偵測身邊不屬於自己的AirTag，並提出警告。然而美國已經傳出多起AirTag被人濫用來不當跟蹤的案例。

如果 AirTag 和擁有者之間的距離超過藍牙範圍，物主就能透過「尋找」網路來追蹤，只要 AirTag 周邊有 Apple 裝置，會偵測遺失 AirTag 發出藍牙訊號，就能透過加密方式回傳到尋找雲端伺服器上，並且傳送給物主，等於是在 AirTag 周圍 Apple 裝置，全都是物主的眼線。也就是全世界只要有Apple產品的地方，只要附近 iPhone 偵測到你的 AirTag 訊號，就會立即通報 iCloud。

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