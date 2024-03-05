被碎念⋯ 吸膠男竟持刀砍死老房東

陳姓嫌犯依殺人罪移送地檢署。（記者吳俊鋒攝）

2024/03/05 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因酒駕坐牢、農曆年前才出獄的五十八歲陳姓男子，不滿水電費的問題被碎念，竟在吸食強力膠後，日前持菜刀猛砍老房東頭部，老房東疑似失血過多死在自己的房內，三個禮拜後才被鄰居發現，警方全力追緝，逃亡了月餘的嫌犯三日晚間落網，昨天依殺人罪移送地檢署偵辦。

案發處在台南仁德區成功里的一戶民宅二樓，據了解，陳嫌曾住過此處，因此出獄前先寫信給七十歲的賈姓房東，獲釋後直接搬進去，究竟是被暫時收留，或雙方有議定租金，仍待警方釐清。

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陳嫌住不到一週，就與賈翁口角，引發致命殺機；由於房東久未現蹤，樓下的住戶們覺得納悶，起初認為可能身體不舒服，無法外出，當時沒有太多的聯想。賈翁持續失聯了快三個禮拜，樓下房客多是身障者，坐著輪椅不便上去關心，二月廿日時，有好心的鄰居代為察看，才發現他早已氣絕身亡。

歸仁警方抵達現場發現死者當時倒在自己房內，但頭頂上有傷勢，且發現一些乾涸的血漬，認為案情不單純，相驗、解剖後研判是他殺。檢警研判，賈翁頭部被以菜刀持續猛砍後，一開始仍有氣息，但因為獨居且身受重傷，無力求援，進而喪命。

專案小組進行搜索，驚覺住同樓層另一房間的陳男，也在二月初與賈翁入內後，就獨自離去，且不見蹤影，涉嫌重大，展開偵辦。由於陳嫌居無定所，警方擴大調閱監視器，推斷仍藏匿在仁德、東區一帶，佈線追緝，前晚順利將之逮獲，他坦承行凶，於上個月二日雙方口角後動手，昨天中午也取出疑似凶刀，仍待進一步鑑定；全案依殺人罪移送法辦，相關疑點也將深入釐清。

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