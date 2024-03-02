26 件工程弊案連爆／埔里技士、鎮代、包商 收押

南投埔里鎮公所工務課周姓技士，以及曾姓鎮民代表涉收廠商工程回扣，南投地檢署前往公所進行搜索。（記者佟振國攝）

2024/03/02 05:30

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投埔里鎮公所工務課周姓技士及曾姓鎮民代表，二○一九年至二○二三年執行公所廿六起道路修復等小型工程時，涉嫌收受回扣，圖利二名林姓廠商；南投地檢署前天搜索帶回十七人偵訊，曾姓鎮代、林姓廠商昨遭南投地院裁定羈押禁見，周姓技士羈押，另名林姓廠商十萬元交保，其餘請回，檢方後續將擴大追查。

技士與鎮代 聯手A錢已四年多

據了解，埔里鎮公所工務課周姓技士，除承辦都市計畫業務，對於公所轄下小型工程，也有負責的責任區，範圍包括東門、北門、南門、珠格等四里。周及曾姓鎮代利用職務之便，涉嫌以借牌、圍標方式讓特定廠商得標，並從標案中收取數萬元回扣，雖然每件小型工程經費都不到百萬元，但四年多來，二人涉入案件高達廿六件。

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南投地檢署前天指揮廉政署、調查局等單位，前往鎮公所及涉案人住所等十一處搜索，通知周姓技士、曾姓鎮代等十七人到案，漏夜偵訊後認為周、曾及二名林姓廠商涉犯貪污治罪條例、政府採購法嫌疑重大，向南投地院聲請羈押禁見，法官昨下午裁准曾姓鎮代及一名林姓廠商羈押禁見，周姓技士收押，另名林姓廠商十萬元交保，其餘請回。

埔里鎮公所表示，積極配合檢調偵辦，尊重司法單位，盼盡速釐清案情。

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