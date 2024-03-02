為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

26 件工程弊案連爆／埔里技士、鎮代、包商 收押

南投埔里鎮公所工務課周姓技士，以及曾姓鎮民代表涉收廠商工程回扣，南投地檢署前往公所進行搜索。（記者佟振國攝）

南投埔里鎮公所工務課周姓技士，以及曾姓鎮民代表涉收廠商工程回扣，南投地檢署前往公所進行搜索。（記者佟振國攝）

2024/03/02 05:30

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投埔里鎮公所工務課周姓技士及曾姓鎮民代表，二○一九年至二○二三年執行公所廿六起道路修復等小型工程時，涉嫌收受回扣，圖利二名林姓廠商；南投地檢署前天搜索帶回十七人偵訊，曾姓鎮代、林姓廠商昨遭南投地院裁定羈押禁見，周姓技士羈押，另名林姓廠商十萬元交保，其餘請回，檢方後續將擴大追查。

技士與鎮代 聯手A錢已四年多

據了解，埔里鎮公所工務課周姓技士，除承辦都市計畫業務，對於公所轄下小型工程，也有負責的責任區，範圍包括東門、北門、南門、珠格等四里。周及曾姓鎮代利用職務之便，涉嫌以借牌、圍標方式讓特定廠商得標，並從標案中收取數萬元回扣，雖然每件小型工程經費都不到百萬元，但四年多來，二人涉入案件高達廿六件。

南投地檢署前天指揮廉政署、調查局等單位，前往鎮公所及涉案人住所等十一處搜索，通知周姓技士、曾姓鎮代等十七人到案，漏夜偵訊後認為周、曾及二名林姓廠商涉犯貪污治罪條例、政府採購法嫌疑重大，向南投地院聲請羈押禁見，法官昨下午裁准曾姓鎮代及一名林姓廠商羈押禁見，周姓技士收押，另名林姓廠商十萬元交保，其餘請回。

埔里鎮公所表示，積極配合檢調偵辦，尊重司法單位，盼盡速釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播