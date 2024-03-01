為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日shoot》「軍火庫」麾下 隨身3把上膛槍 海潤堂主隨時準備火併？

四海幫海潤堂主鍾明靜。（資料照）

四海幫海潤堂主鍾明靜。（資料照）

2024/03/01 05:30

〔記者劉慶侯、鄭淑婷／綜合報導〕四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜，去年被檢警查獲擁槍四十五把、子彈兩千多發，落網當時，身上及身旁洗手檯還有三把已上膛手槍，似乎準備好隨時可以火併；昨被起訴時，檢方形容他的火力「數量甚鉅、駭人聽聞」。

前四海幫主老賈愛將

鍾男踏入江湖前，就對「武器」十分著迷，當兵時期對刀械和槍枝特別有興趣，退役後經人引薦，認識當時四海幫中有軍事背景的「軍火庫」賈潤年，他就是在「老賈」的引領下踏入黑道，加上他痴迷地摸索改造槍枝，在這方面有一定程度的「專業」，也因此和曾任幫主的老賈愈來愈熟，最終被納入麾下，老賈特地以姓名中的「潤」字為識別授予開堂，鍾也一路晉升為海潤堂主。

10年前就擁10多槍被逮

鍾的江湖路都脫離不了和槍枝的關係，十年前就曾被台北市刑警大隊盯上，查獲他擁有十餘把長短槍、子彈一百多發，並被提報為治平對象，入獄十多年，服刑期間罹患腦瘤，獲保外就醫。

不過老一輩的警方認為，鍾男不算「暴力型」黑道，不愛張揚耍威風，也不積極招攬小弟擴展地盤，因他具有改槍能力，火力強大，「堂務」就是以提供軍火為主。

他也是十分特殊的「校長兼撞鐘」一人堂主，甚至年輕時當過美術老師，留著一頭飄逸長髮，頗有藝術家的味道；後來踏入黑道，加上年紀漸長，成了禿頂大叔。

北市警方去年10月在桃園破獲一處地下兵工廠，查獲45把槍。（資料照）

北市警方去年10月在桃園破獲一處地下兵工廠，查獲45把槍。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播