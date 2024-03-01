自由日日shoot》「軍火庫」麾下 隨身3把上膛槍 海潤堂主隨時準備火併？

四海幫海潤堂主鍾明靜。（資料照）

2024/03/01 05:30

〔記者劉慶侯、鄭淑婷／綜合報導〕四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜，去年被檢警查獲擁槍四十五把、子彈兩千多發，落網當時，身上及身旁洗手檯還有三把已上膛手槍，似乎準備好隨時可以火併；昨被起訴時，檢方形容他的火力「數量甚鉅、駭人聽聞」。

前四海幫主老賈愛將

鍾男踏入江湖前，就對「武器」十分著迷，當兵時期對刀械和槍枝特別有興趣，退役後經人引薦，認識當時四海幫中有軍事背景的「軍火庫」賈潤年，他就是在「老賈」的引領下踏入黑道，加上他痴迷地摸索改造槍枝，在這方面有一定程度的「專業」，也因此和曾任幫主的老賈愈來愈熟，最終被納入麾下，老賈特地以姓名中的「潤」字為識別授予開堂，鍾也一路晉升為海潤堂主。

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10年前就擁10多槍被逮

鍾的江湖路都脫離不了和槍枝的關係，十年前就曾被台北市刑警大隊盯上，查獲他擁有十餘把長短槍、子彈一百多發，並被提報為治平對象，入獄十多年，服刑期間罹患腦瘤，獲保外就醫。

不過老一輩的警方認為，鍾男不算「暴力型」黑道，不愛張揚耍威風，也不積極招攬小弟擴展地盤，因他具有改槍能力，火力強大，「堂務」就是以提供軍火為主。

他也是十分特殊的「校長兼撞鐘」一人堂主，甚至年輕時當過美術老師，留著一頭飄逸長髮，頗有藝術家的味道；後來踏入黑道，加上年紀漸長，成了禿頂大叔。

北市警方去年10月在桃園破獲一處地下兵工廠，查獲45把槍。（資料照）

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