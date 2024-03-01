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擁45槍2千多子彈 宛如兵工廠 四海海潤堂主目無法紀 檢求刑14年

四海幫海潤堂主鍾明靜（左二）非法持有各式槍枝45把、子彈2012顆，桃園地檢署以其目無法紀、擁槍自重、惡性重大起訴，建請法院從重量處14年徒刑。（資料照）

四海幫海潤堂主鍾明靜（左二）非法持有各式槍枝45把、子彈2012顆，桃園地檢署以其目無法紀、擁槍自重、惡性重大起訴，建請法院從重量處14年徒刑。（資料照）

2024/03/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有槍砲前科的五十二歲四海幫海潤堂主鍾明靜，被檢警查獲非法持有各式槍枝四十五把、子彈二○一二顆及槍砲主要組成零件等，數量甚鉅、駭人聽聞，他在廁所落網時，身上及鄰近洗手檯已有上膛槍枝三把，桃園地檢署以其目無法紀、擁槍自重、惡性重大，查獲現場宛如小型兵工廠，昨天偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，並以鍾男犯後飾詞狡辯、毫無悔意等理由，建請法院從重量處十四年有期徒刑，併科罰金三百萬元；鍾男現羈押於桃園看守所。

鍾明靜槍彈數量 駭人聽聞

二○一九年七月到二○二三年十月間，鍾男在桃園市楊梅區私設改造槍彈工廠，改造並持有具殺傷力的槍枝卅把、衝鋒槍兩把、步槍一把、獵槍一把、其他可發射金屬或子彈的槍枝兩把及非制式子彈，而桃園市去年共查獲各式槍枝九十五把、子彈一萬五○七二顆，其中鍾男單人單次就被查扣前述為數驚人的槍彈，其中卅把已裝設彈匣及子彈。

鍾飾詞狡辯 檢批毫無悔意

桃園地檢署指出，案經檢察官李頎獲得情資，指揮台北市警方蒐證，分析通聯紀錄及鍾男名下車輛軌跡，鎖定他改造、藏放槍彈的地點，向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准，去年十月五日中度颱風「小犬」來襲之際到四個處所執行搜索，扣得槍枝四十五把、子彈二○一二顆及槍砲主要組成零件等證物，向法院聲請羈押鍾男，院方一度諭知卅萬元交保，經檢方抗告發回重裁，法院裁定鍾男羈押禁見。

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