助朱國榮潛逃 檢警約談船長父子9共犯

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。 （資料照）

2024/02/27 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保五億元，搭遊艇從台南安平出海潛逃菲律賓，調查局已將朱列為外逃要犯，其護照也被註銷及廢止，並分案追查當初協助朱潛逃的共犯，台北地檢署昨指揮刑事警察局、海岸巡防署等司法警察機關，依涉犯入出國及移民法等罪五路搜索，約談船長鍾明華及朱的女秘書曾子育等九人到案。

九名被告分別是船長鍾明華、擔任船員的鍾明華兒子鍾佳融、鍾佳汶、朱的女秘書曾子育、曾與朱國榮一同捲入炒股案的松崗數位文創監察人林郁芬，以及幫朱產下一子、年僅卅歲小女友「宣宣」的家人等。檢方訊後，鍾明華以卅萬元交保，鍾佳汶、鍾佳融各十萬元交保，曾子育以六十萬元交保。

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檢警查出，朱國榮所搭遊艇為有「極限超跑周董」稱號的極緻租賃公司實際負責人周哲男所提供，周另捲入台中商銀前董事長王貴鋒所涉背信案，已被新北地檢署聲押禁見獲准，關於助朱潛逃一案，周哲男此次未被約談，檢警將擇日借提周男進行訊問。

檢警掌握，朱國榮搭遊艇潛逃菲國之前，曾多次與周哲男、曾子育等人，一同在遊艇上開趴；去年九月七日下午三時，涉及龍邦、台壽保炒股案的朱，在高等法院判決出爐之前，先赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，自此行蹤成謎。

檢警比對相關涉案人等通聯及大量調閱監視器畫面後，查出朱去年向三張犁派出所報到後，隨即搭乘周哲男所提供的遊艇，從台南安平出海並駛往菲國；最高檢察署為避免類似朱國榮等涉犯重大金融犯罪者潛逃的事蹟重演，還召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，並針對類似朱等外逃要犯，廢止及註銷其護照，以利緝逃。

針對朱所涉龍邦、台壽保炒股案，分別被高院判刑八年、十六年，因朱在判刑前潛逃，去年九月廿八日已被發布通緝，並沒入龍邦、台壽保炒股等案的四億元交保金；北檢也聲請沒收朱另涉松崗炒股案的一億元保金獲准，總計朱被沒入的保金多達五億元。

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