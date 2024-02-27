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釣魚簡訊誘騙信用卡個資盜刷 台美日45國 1.2萬筆外洩

台中市杜姓男子出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，大量發送釣魚簡訊，騙取信用卡個資後盜刷。（警方提供）

台中市杜姓男子出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，大量發送釣魚簡訊，騙取信用卡個資後盜刷。（警方提供）

2024/02/27 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市杜姓男子出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，假冒電信公司、遠通電收、監理站等名義大量發送釣魚簡訊，以費用未繳納等理由，將被害人誘入假網站後，輸入信用卡資訊後盜刷，刑事局發動搜索逮捕杜男等十七嫌，初步清查有四十五個國家、共一萬兩千筆個資外洩，檢方複訊後將杜男聲押獲准。

杜嫌出資 委由中國工程師架網站

刑事局分析報案紀錄，發現台中地區有數個特定門號發送大量釣魚簡訊，內容假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三家業者及「遠通電收」、「監理站」等名義，佯稱點數即將到期可加價換購禮品，或etag通行費、燃料稅未繳納等理由，誘騙用戶點擊釣魚連結，輸入信用卡號等個資。

夥同共犯盜刷購奢侈品 17嫌落網

歹徒據此綁定Apple Pay等行動支付，在網路商店盜刷，被害人收到刷卡成功付款通知才驚覺受騙，警方去年十月至今年一月連續七波搜索，陸續拘提四十七歲杜姓主嫌等十七人到案，查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器、安非他命等證物，查出杜男出資委由中國電腦工程師架設釣魚網站，與同夥操控大量發送釣魚簡訊、指揮共犯盜刷信用卡購買奢侈品、蘋果手機、遊戲點數等再銷贓。

經統計，共有美、日、台等四十五個國家、一萬兩千多筆信用卡個資外洩，其中台灣外洩個資三百多筆，卅五人共被盜刷兩百多萬元，全案訊後依詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法及個人資料保護法等罪嫌移送偵辦。

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