澎湖外海 摸黑走私800公斤K毒

澎湖機動查緝隊暗夜出擊，攔截帶回走私毒品快艇。（記者劉禹慶攝）

2024/02/23 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵西乞龜系列活動陸續登場，廟會活動熱鬧滾滾，卻傳出私梟蠢蠢欲動！昨天凌晨海巡署澎湖查緝隊在澎湖外海查獲一起走私K他命毒品案，從一艘休閒快艇的密艙中起出八百多公斤K他命毒品，逮捕二人，還查出該快艇竟是船主因欠債還不出錢，成為抵押給借貸公司的「查扣品」。

在地網媒搶先曝光 辦案人員錯失溯源時機

原本全案還要擴大追查集團上游，沒想到被在地網路媒體提前曝光，致偵辦單位喪失向上溯源的黃金時機；還有另一起可議之事，本案先在網路上披露後，其他媒體向相關部門查詢，澎湖地檢署、澎湖機動查緝隊仍以「偵查不公開」為由應對。

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據了解，海巡署澎湖機動查緝隊接獲線報，指稱有人在外海接應毒品，線報內容包括接應的時間、地點，因此幹員摸黑搭乘澎湖海巡隊艦艇出海，昨天凌晨一時三十分抵達通報地點展開埋伏，果然發現可疑目標船隻出現，立即趨前攔截，順利逮捕艇上陳姓及吳姓男子二人，將該艘快艇一併扣回海巡隊馬公隊部。

查緝人員搜查船艙時，在密艙中起出高達八百多公斤的K他命成品，幸而全案及時在外海查獲，未讓毒品流入市面。但萬萬沒想到，查獲毒品的消息馬上遭到外洩，登上網路後迅速流傳，辦案人員措手不及，錯失向上溯源的黃金時間，無法連根拔起運毒集團。

船主想贖船 鋌而走險

澎湖機動查緝隊查扣的「德進源1號」休閒快艇，船主早在數月前就因經濟周轉困難，將快艇設定抵押給民間借貸當舖公司，借了數十萬元高利貸，卻還不出錢，因此快艇已被借貸公司查扣，原本在年前打算把這艘船吊上岸賣掉抵債，沒想到船主鋌而走險，想賺快錢還債，竟捲入走私毒品案。

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